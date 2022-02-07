Оказывается, пельмени нельзя бросать в кипяток. Как варить их правильно

Сварить пельмени из морозилки - казалось, что может быть проще? Но и тут есть ряд нюансов. Мы привыкли, что пельмени нужно бросать в кипящую подсоленную воду, проваривать после закипания несколько минут и роскошное "студенческое" блюдо готово.

Но это не совсем правильно, пишут Belnovosti .

Эксперты говорят, что замороженные пельмени относительно сухие и не пластичные, поэтому в кипятке они просто лопаются и слипаются.

Как правильно варить пельмени

Чтобы этого избежать, бросать пельмени нужно не в кипяток, а в горячую воду.

Если же пельмени уже оказались в кипятке, то в кастрюлю нужно добавить стакан холодной воды. Это выровняет температуру нагрева и пельмени сохранят свою форму и не расползутся по кастрюле.

Но при этом варить пельмени после добавления холодной воды нужно дольше. Зато на вкус они будут не как сваренный полуфабрикат, а уже как более-менее какое-то мясное блюдо.

И еще одно...

Не бойтесь перед варкой пельмени замочить в воде на несколько минут, чтобы подогнать их до комнатной температуры.

Тесто впитает некоторое количество воды, что повысит его пластичность, и при варке пельмени не лопнут.