Під загрозою кожен: 4 поради від психологів, які допоможуть уникнути вигорання

Під час війни людині стає важче виконувати будь-які справи, навіть якщо раніше вона з легкістю із ними справлялась. Постійний стрес накопичується та виснажує організм. Це відбивається на якості роботи. Працівник не здатний вчасно виконати завдання, або допускає помилки, а це ще більше заганяє його у глухий кут.

Про те, як уникнути вигорання, поділились на сторінці Postbellum Ukraine в Instagram . Перелік порад створили Центр демократії та верховенства права й Андрій Сидоренко, співзасновник Центру психічного здоров’я "БрейнКульт".

Виставляйте пріоритети

Контроль енергоефективності є ключем для покращення продуктивності і запобігання вигоранню. Розмежовуйте справи, на які можна вплинути, від тих, які неможливо змінити. Концентруйтеся на перших і абстрагуйтеся від других.

Сортуйте завдання за рівнем терміновості. Фокусуйтеся на тих, які потребують негайного вирішення. Потім переходьте до менш важливих справ.

Звертайтесь до психотерапевтів

Якщо ви відчуваєте, що не можете самостійно справитися зі стресом та вигоранням на роботі, не соромтеся звернутися до психотерапевтів. Кожна людина має свій власний рівень стресостійкості, який залежить від багатьох факторів, таких як досвід, наявність психологічних травм, особистісні якості та середовище.

Не занурюйтесь у проблеми надто глибоко

Надто сильне занурення у власні проблеми може швидко призвести до професійного вигорання на роботі. Але є декілька простих та ефективних способів запобігти цьому:

Встановлюйте час для отримання новин.

Визначте приблизний ліміт часу для обговорення проблем в команді.

Якщо вам не вдається зосередитись на роботі, дозвольте собі на якийсь час потонути у своїх проблемах.

Зважайте на свої біологічні ритми

Враховуйте свій хронотип та працюйте у ті години, коли ваш мозок готовий обробити найбільші обсяги інформації.

Хоча класична класифікація хронотипів, складена Гюнтером Гільдебрандтом, поділяє людей на ранкові (жайворонки), денні (голуби) і вечірні (сови) хронотипи, більшість належить до змішаних хронотипів.

Враховуйте ваші особисті схильності, щоб покращити робочу ефективність та запобігти професійному вигоранню.

Також спробуйте відкалібрувати очікування і вимоги до себе та членів команди. Визначте наскільки робочі цілі відповідають тим можливостям, які є в наявності. Після цього - проаналізуйте наявність життєвого простору поза роботою і шляхи отримання більшого задоволення від щоденної діяльності.