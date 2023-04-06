Тест, который определит ваш настоящий психологический возраст: просто посчитайте собак

Психологический возраст - количество лет, которые можно приписать человеку в соответствии с его способом мыслей и поведения. Таким образом, психологический возраст любого человека может не соответствовать способу его мышления как в положительном, так и в отрицательном смысле.

Что нужно сделать

Внимательно посмотрите на иллюстрацию ниже и сосчитайте всех собак, которых видите. После того как сделаете это, ищите свой вариант в расшифровке результатов.

Тест на определение психологического возраста

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Если вы увидели четыре собаки

Ваш психологический возраст 15-20 лет. Вы относитесь к жизни с простотой и позитивом. Веселье и творчество наполняют вас энергией. Такой образ жизни делает вас по-настоящему счастливым человеком.

Если вы увидели пять собак

Ваш психологический возраст 25-30 лет. Вы уже достаточно сознательный взрослый человек, умеющий самостоятельно решать проблемы. Но несмотря на это вы все еще любите вечеринки и не хотите усложнять себе жизнь.

Если вы увидели шесть собак

Ваш психологический возраст 30-40 лет. Вы предпочитаете стабильную размеренную жизнь и всегда все тщательно продумываете. Эта стратегия приведет вас к сложившемуся зрелому взгляду на жизнь и желаемому успеху.

Если вы увидели семь собак

Ваш психологический возраст 10-15 лет. Вы видите мир через розовые очки, потому что в вашем сердце живет наивный ребенок. Вместе с тем вы простые, умеете радоваться элементарным вещам и заботиться об окружающих вас людях.