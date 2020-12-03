Не все теряют обоняние: врач развенчал один из главных мифов о COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Дубровский из Киева развенчал один из главных мифов о коронавирусе. Он состоит в том, что человек остается больным до тех пор, пока у него не восстановится обоняние, если оно до этого пропадало.

По словам Дубровского, это специфический симптом, он может и не появится при COVID-19. Также он отметил, что потеря нюха происходит на 5-6 день болезни.

Также медик сообщил, что обычно пациенты выздоравливают от инфекции уже на 14-й день. С этого момента их можно считать неопасными для окружающих.

"Это характерный специфический симптом, который появляется не в начале заболевания, а только на 5-6-й день, и у разных людей по-разному. Люди выздоравливают от коронавируса на 14-й день. Кто-то может немного дольше, но это совсем немного. А запах может вернуться и через месяц, и через два. Есть несколько пациентов, к которым он до сих пор не вернулся, а уже прошло несколько месяцев", - сообщил врач в эфире телеканала "Украина 24" в программе Hard с Влащенко.

Также в интервью Дубровский ответил на вопрос, сколько повторных заражений коронавирусом в процентном соотношении. Доктор ответил, что это 1%.

Как мы ранее сообщали, доктор Дубровский сообщил, что коронавирусом нельзя заразиться повторно.

Также мы писали, киевский инфекционист раскритиковал украинскую систему оказания медицинской помощи.