Дистанционное лечение сведет нас всех в могилу: киевский врач рассказал о "боках" медицины

Доктор Дубровский рассказал, как надо лечить людей от COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Киевский инфекционист раскритиковал украинскую систему оказания медицинской помощи

Дистанционное лечение коронавируса скоро сведет многих в могилу. Об этом сообщил киевский инфекционист Евгений Дубровский, работающий в Киевской клинической больнице №4. Доктор раскритиковал украинскую систему оказания медицинской помощи. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Дистанционное лечение скоро всех нас сведет в могилу. Точнее не так. Не всех. А действительно тяжелых и тех, кто нуждается в помощи. Ведь большинство здорового населения выздоровеет от ковида и так, без лекарств. Для них это вообще не проблема. Только не надо мешать нормальной работе иммунитета", - написал Дубровский.

По его мнению, доктор по телефону не может оценить на 100% состояние пациента.

"Я не понимаю, как полностью уверенно оценить состояние пациента по телефону. Больные постоянно накручивают себя, выдают второстепенные жалобы как важные, а про действительно опасные моменты не могут четко ответить. Доктору на том конце провода тоже становится неспокойно. Направляешь на анализы, а в ответ постоянно слышишь, что на это уйдет несколько дней", - пожаловался медик.

Доктор Дубровский рассказал о трагедии, которая случилась на его смене. От коронавируса умерла женщина, у котрой две недели дома была температура 39 градусов. Семейный врач прописал антибиотики, они не помогали. Женщина поступила в больницу в тяжелейшем состоянии и ее спасти не удалось. На эту же смену врача привезли пожилую женщину без единых симптомов, с сатурацией 99%. Родные рассказали, что бабушку по телефону перепугал врач, заподозрив у нее воспаление легких, хотя это не так.

Как мы ранее писали, врач рассказал, кто никогда не заболеет COVID-19.