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Украинский медик объяснил, почему COVID-19 подцепить повторно почти невозможно

Вторник 24 ноября 2020 13:09
Украинский медик объяснил, почему COVID-19 подцепить повторно почти невозможно
Врач рассказал, что иммунитет против коронавируса работает (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Дубровский сообщил, что коронавирусом нельзя заразиться повторно

Коронавирус в Украине продолжает инфицировать людей и многие украинцы опасаются заболеть повторно. Доктор Евгений Дубровский объяснил, почему повторное заражение невозможно на данном этапе и попросил не поддаваться панике. По словам медика, иммунитет человека работает на него, справляется с COVID-19 и таким образом защищает нас.

"Принимая сотни больных, повторное заражение встречаем очень редко. Это казуистичные, противоречивые и недостаточно изученные случаи. И они, я повторяюсь, очень редки. Это не правило, не закономерность, а исключение. Возможно, у таких пациентов являются глубинные дефекты иммунной системы. Возможно, особенности мощного неспецифического ответа на вирусные инфекции способствуют недостаточности формирования клеток памяти. А возможно, это и недостатки лабораторной диагностики", - сообщил Дубровский на странице в Facebook.

По словам доктора, иммунный ответ очень виден по выработанным антителам. Именно это доказывает, что мы не будем болеть повторно.

"Антитела есть, и они держатся довольно долго. Как минимум, 150 суток. Чтобы это доказать, потрачено много времени и сил. Но исследование успешное и показательное. Дальнейшие наблюдения покажут, насколько долго способны оставаться гуморальные иммунные клетки", - написал медик.

Доктор Дубровский опубликовал скриншот своего исследования на эту тему.

Украинский медик объяснил, почему COVID-19 подцепить повторно почти невозможно

Как мы ранее писали, киевский инфекционист раскритиковал украинскую систему оказания медицинской помощи.

Также немного ранее доктор сообщал, кто никогда не заболеет COVID-19.

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