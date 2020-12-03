Не всі втрачають нюх: лікар розвінчав один з головних міфів про COVID-19

Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський з Києва розвінчав один з головних міфів про коронавірус. Він полягає в тому, що людина залишається хворою до тих пір, поки у неї не відновиться нюх, якщо до цього пропадав.

За словами Дубровського, це специфічний симптом, він може і не з'явиться при COVID-19. Також він зазначив, що втрата нюху відбувається на 5-6 день хвороби.

Також медик повідомив, що зазвичай пацієнти одужують від інфекції вже на 14-й день. З цього моменту їх можна вважати безпечними для оточуючих.

"Це характерний специфічний симптом, який не з'являється на початку захворювання, а тільки на 5-6-й день, і у різних людей по-різному. Люди одужують від коронавірусу на 14-й день. Хтось може трохи довше, але це зовсім небагато. А запах може повернутися і через місяць, і через два. Є кілька пацієнтів, до яких він досі не повернувся, а вже минуло кілька місяців", - повідомив лікар в ефірі телеканалу "Україна 24" в програмі Hard Влащенко.

Також в інтерв'ю Дубровський відповів на питання, скільки повторних заражень коронавірусом в процентному співвідношенні. Доктор відповів, що це 1%.

Як ми раніше повідомляли, доктор Дубровський повідомив, що коронавірусом не можна заразитися повторно.

Також ми писали, київський інфекціоніст розкритикував українську систему надання медичної допомоги.