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Терроборона в Украине: из кого будут формировать подразделения

Автор: Владимир Костырин

В Украине в январе заработал закон "Об основах национального сопротивления", который урегулировал комплектование сил территориальной обороны личным составом. В Главном управлении разведки Минобороны объяснили, из кого их будут формировать, а кому могут отказать.

Об этом говорится в сообщении ГУР МОУ на странице в Facebook.

Основу добровольческих формирований терробщин составят

  • украинцы, прошедшие военную службу в ВСУ,
  • службу в других воинских формированиях,
  • а также в правоохранительных органах.

Однако даже тех, кто не служил в армии, тоже будут брать в добровольческие отряды (согласно статье 9 этого закона).

Как вступить в ряды терробороны без армейской службы

  • Для этого гражданам нужно принести Присягу добровольца территориальной обороны,
  • необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отборы,
  • подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Кто не сможет попасть в состав добровольческих отрядов

  • Не допустят в терроборону лиц, которые ранее были осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированных,
  • или имеющих две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Какие преимущества такой службы

Как рассказали в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, преимущество такой службы в том, что:

  • военные будут служить рядом с домом, то есть станут защищать свою малую родину;
  • в особый период укомплектование частей будет осуществляться военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом, которые будут занимать офицерские, старшинские, сержантские и солдатские должности;
  • все военнослужащие будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием;
  • будет предоставляться бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения;
  • за всеми военнослужащими будет сохраняться место работы, должность и средний заработок, где они работали на время призыва;
  • на время действия особого периода в случае призыва на военную службу выплата пенсии для получавших ее армейцев не прекращается, а после увольнения со службы подлежит обязательному перерасчету.

Напомним, ранее на РБК-Украина вышел репортаж, как киевская терроборона готовится встречать врага, чему там учат и чем это отличается от срочной службы в армии.

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