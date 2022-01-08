Терроборона в Украине: из кого будут формировать подразделения

В Украине в январе заработал закон "Об основах национального сопротивления" , который урегулировал комплектование сил территориальной обороны личным составом. В Главном управлении разведки Минобороны объяснили, из кого их будут формировать, а кому могут отказать.

Об этом говорится в сообщении ГУР МОУ на странице в Facebook .

Основу добровольческих формирований терробщин составят

украинцы, прошедшие военную службу в ВСУ,

службу в других воинских формированиях,

а также в правоохранительных органах.

Однако даже тех, кто не служил в армии, тоже будут брать в добровольческие отряды (согласно статье 9 этого закона).

Как вступить в ряды терробороны без армейской службы

Для этого гражданам нужно принести Присягу добровольца территориальной обороны,

необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отборы,

подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Кто не сможет попасть в состав добровольческих отрядов

Не допустят в терроборону лиц, которые ранее были осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированных,

или имеющих две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Какие преимущества такой службы

Как рассказали в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, преимущество такой службы в том, что: