Терроборона в Украине: из кого будут формировать подразделения

Об этом говорится в сообщении ГУР МОУ на странице в Facebook.
Основу добровольческих формирований терробщин составят
украинцы, прошедшие военную службу в ВСУ,
службу в других воинских формированиях,
а также в правоохранительных органах.
Однако даже тех, кто не служил в армии, тоже будут брать в добровольческие отряды (согласно статье 9 этого закона).
Как вступить в ряды терробороны без армейской службы
Для этого гражданам нужно принести Присягу добровольца территориальной обороны,
необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отборы,
подписать контракт добровольца территориальной обороны.
Кто не сможет попасть в состав добровольческих отрядов
Не допустят в терроборону лиц, которые ранее были осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированных,
или имеющих две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.
Какие преимущества такой службы
Как рассказали в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, преимущество такой службы в том, что:
военные будут служить рядом с домом, то есть станут защищать свою малую родину;
в особый период укомплектование частей будет осуществляться военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом, которые будут занимать офицерские, старшинские, сержантские и солдатские должности;
все военнослужащие будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием;
будет предоставляться бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения;
за всеми военнослужащими будет сохраняться место работы, должность и средний заработок, где они работали на время призыва;
на время действия особого периода в случае призыва на военную службу выплата пенсии для получавших ее армейцев не прекращается, а после увольнения со службы подлежит обязательному перерасчету.