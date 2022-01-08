Тероборона в Україні: з кого формуватимуть підрозділи

Про це йдеться в повідомленні ГУР МОУ на сторінці в Facebook.
Основу добровольчих формувань тергромад складуть
українці, які пройшли військову службу в ЗСУ,
службу в інших військових формуваннях,
а також у правоохоронних органах.
Однак навіть тих, хто не служив в армії, теж братимуть у добровольчі загони (відповідно до статті 9 цього закону).
Як вступити до лав тероборони без армійської служби
Для цього громадянам потрібно скласти Присягу добровольця територіальної оборони,
необхідно пройти медичний, професійний і психологічний відбори,
підписати контракт добровольця територіальної оборони.
Хто не зможе потрапити до складу добровольчих загонів
Не допустять у тероборону осіб, які раніше були засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованих,
або хто має дві та більше судимостей за скоєння умисних злочинів.
Які переваги такої служби
Як розповіли у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, перевага такої служби в тому, що:
військові служитимуть поруч з домівкою, тобто захищатимуть свою малу батьківщину;
в особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом, які займатимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади;
всі військовослужбовці будуть гарантовано отримувати грошове забезпечення відповідно до штатного розпису;
надаватиметься безплатна медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я;
за всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, посада та середній заробіток, де вони працювали на час призову;
на час дії особливого періоду в разі призову на військову службу виплата пенсії для армійців, які отримували її, не припиняється, а після звільнення зі служби підлягає обов'язковому перерахунку.