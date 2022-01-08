RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тероборона в Україні: з кого формуватимуть підрозділи

Автор: Володимир Костирін

В Україні в січні запрацював закон "Про основи національного спротиву", який врегулював комплектування сил територіальної оборони особовим складом. У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, з кого їх формуватимуть, а кому можуть відмовити.

Про це йдеться в повідомленні ГУР МОУ на сторінці в Facebook.

Основу добровольчих формувань тергромад складуть

  • українці, які пройшли військову службу в ЗСУ,
  • службу в інших військових формуваннях,
  • а також у правоохоронних органах.

Однак навіть тих, хто не служив в армії, теж братимуть у добровольчі загони (відповідно до статті 9 цього закону).

Як вступити до лав тероборони без армійської служби

  • Для цього громадянам потрібно скласти Присягу добровольця територіальної оборони,
  • необхідно пройти медичний, професійний і психологічний відбори,
  • підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Хто не зможе потрапити до складу добровольчих загонів

  • Не допустять у тероборону осіб, які раніше були засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованих,
  • або хто має дві та більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

Які переваги такої служби

Як розповіли у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, перевага такої служби в тому, що:

  • військові служитимуть поруч з домівкою, тобто захищатимуть свою малу батьківщину;
  • в особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом, які займатимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади;
  • всі військовослужбовці будуть гарантовано отримувати грошове забезпечення відповідно до штатного розпису;
  • надаватиметься безплатна медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я;
  • за всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, посада та середній заробіток, де вони працювали на час призову;
  • на час дії особливого періоду в разі призову на військову службу виплата пенсії для армійців, які отримували її, не припиняється, а після звільнення зі служби підлягає обов'язковому перерахунку.

Нагадаємо, раніше на РБК-Україна вийшов репортаж, як київська тероборона готується зустрічати ворога, чому там вчать і чим це відрізняється від строкової служби в армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили України