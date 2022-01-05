Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага

О том, как попасть в терроборону, чему там учат и чем это отличается от срочной службы в армии – в репортаже РБК-Украина.

В новогодний период о возможном нападении России на Украину говорят едва ли не больше, чем в 2014 году. Аналитики изданий, таких как The Washington Post или Financial Times предсказывают наступление россиян в начале 2022 года. Не отстают и разведки западных стран, которые уже месяц предупреждают об угрозе со стороны РФ.

Прочитав такие новости, легко удариться в панику и побежать в ближайший магазин за гречкой и спичками, как прежде. А можно пойти в территориальную оборону (ТрО) тренироваться на полигоне, чтобы знать что делать, если большая война таки начнется.

Мы несколько дней наблюдали за тем, как архитекторы, переводчики и заведующие аптек ползают по холодной земле, отрабатывая тактические задачи на случай российского вторжения.

– Контакт! На 12-ть! Линия! По двое! Вперед! – мужчины и женщины в камуфлированной форме, которые только что шли колонной, падают на колено и парами начинают продвигаться вперед.

Порой даже кажется, что ты стал участником детской игры в "казаки-разбойники": хотя люди перед тобой с оружием, не слышно ни одного выстрела. Каждый имитирует стрельбу голосом. "Паф-паф-паф" – это одиночными стреляют автоматы. "Тра-та-та-та-та" – это условного врага давит огнем пулеметчик. "Да тебя уже убили, вы тут кучей сидите, идеальная мишень", – кричит условный враг.

Однако это вовсе не детские игры. Так тренируются несколько батальонов территориальной обороны в Киеве. Важное уточнение, о котором просят все офицеры – это тренировка, организованная бойцами ТрО самостоятельно, без участия Вооруженных сил. Каждую субботу несколько десятков мужчин и женщин собираются и едут в киевские пригороды на страйкбольные полигоны, чтобы отрабатывать тактические навыки.

На выходных бойцы терробороны проводят добровольные тренировки под Киевом (фото: Стас Козлюк для РБК-Украина)

Обычно собирается от 50 до 100 человек. Уже на полигоне их делят на две группы: большую и меньшую. В первую попадают рекруты – то есть новички, которые либо вообще не имеют отношения к армии, либо те, кто приехал на тренировку впервые. Вторая группа – более опытные члены ТрО, которые ходят на полигон несколько месяцев, а то и лет. Здесь уже есть несколько слаженных боевых групп, которые имеют свои привычки и наработанные тактические ходы.

– Мы тренируемся уже два года. Правда, в 2020-м занятий почти не было из-за карантина, а вот недавно восстановили. Более опытные уже стали инструкторами для новичков. Тренировки добровольные, никто никого не заставляет ехать сюда из-под палки. Если ты хочешь научиться чему-то – то ты ходишь на занятия, когда есть время. Кроме полигона, кстати, у нас есть и сержантские курсы. Но они в будни, так что все никак до них не доберусь, – рассказывает нам младший лейтенант Артем Сохань.

В гражданской жизни он обычный заведующий аптечным складом, ветеран, демобилизованный в 2015 году. Однако по субботам Артем надевает форму, берет в руки карабин и вспоминает как это – работать в подразделении во время боевых действий.

– На последних занятиях мы отрабатываем засады и контрсредства, чтобы знать, как действовать в таких ситуациях. Ну и это также часть тактической подготовки, – объясняет Артем, пока мы добираемся до полигона.

Артем уже был на войне, теперь готовится защищать столицу с оружием в руках (фото: Стас Козлюк для РБК-Украина)

Часть людей здесь с собственным оружием – это официально зарегистрированные охотничьи карабины: или на базе распространенного в Украине АК-74, или же на базе американской AR-15. Единственное отличие этого оружия от армейского – оно не стреляет очередями. А так вес и габариты подобны тому, что резервисты ТрО получают в случае большой войны. Еще часть бойцов приехали со страйкбольным оружием. Оно меньше и легче охотничьих карабинов. Есть люди и с деревянными макетами автоматов.

– Кто может – тот тренируется со своим оружием, чтобы привыкнуть к его габаритам. Кто оружия не имеет – получает деревянные макеты, они идентичны по габаритам. Ведь главное к ним привыкнуть, знать, как держать автомат, – объясняет нам Влас Гончарук, капитан резерва ТрО.

Ему около 50-ти, он переводчик, пошел в военкомат (ныне – центр комплектования) еще в 2014 году, однако в регулярные войска попасть не смог. Зато записался в отряды терробороны и уже несколько лет тренируется вместе с ними. Сегодня он должен отрабатывать роль диверсанта, готовя засады на автоколонны.

Часть бойцов тренируется с собственным оружием, у некоторых деревянные муляжи автоматов (фото: Стас Козлюк для РБК-Украина)

Первый час тренировок – личная подготовка. Для начала военные разминаются, как на привычной физкультуре – крутят руками и ногами в разные стороны, чтобы разогреть мышцы. Затем начинается индивидуальная подготовка. В первую очередь – отработка команды "контакт". Младший сержант Денис Семирог-Орлик дает команды: противник слева или справа. Или с тыла.

– Контакт слева! Контакт слева! Контакт тыл! Выход на левое колено! Контакт тыл! Контакт справа! Это ситуация, в которой нам фактически ж*па и надо как-то выбираться из нее! Поэтому вы должны быстро вращаться! Сначала поворачиваете оружие, потом уже доворачиваете корпус! Контакт тыл! Не поднимайте ногу полностью, вы можете зацепиться и упасть. Ведите ее по земле. Контакт слева! – громко говорит он.

Затем – отработка работы парами: бойцы подразделения, прикрывая друг друга, идут в наступление или же наоборот – отступают.

– Крою! – кричит наш знакомый провизор Артем и бежит зигзагами вперед.

Объясняет – нельзя двигаться исключительно по прямой линии – таким образом он упростит задачу врагу и станет легкой мишенью. Бойцы терробороны несколько раз двигаются вперед и назад, затем сбиваются в круг, чтобы разобрать ошибки. Одна из самых первых – провал в координации.

– Что у вас произошло? Перед вами было здание. Как только часть группы за нее зашла – вы потеряли зрительный контакт и потеряли контроль. Пока одна часть группы отступала, другая продвигалась вперед и с высокой долей вероятности в реальной ситуации их покрошили бы. Поэтому помните о том, чтобы дублировать команды голосом по цепочке, если вы без раций. На позиции, попробуем еще раз! – говорит офицер с позывным "Гром".

Пошаговая отработка навыков на тренировке поможет подразделению действовать слаженно в реальном бою (фото: Стас Козлюк для РБК-Украина)

Украинский парламент летом этого года принял закон "О национальном сопротивлении", а в декабре – ряд изменений в него. Согласно этому документу, до конца мая 2022 года в Украине должны переформатировать 25 бригад территориальной обороны: по одной на каждую область и еще одна – в Киеве.

Частично эта работа уже выполнена. Скажем, столица имеет 6 активных батальонов ТрО: в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. Последний батальон, 130-й, самый медийный – именно его резервисты тренируются каждую субботу на полигонах. И это же подразделение одно из самых укомплектованных.

В целом же количество резервистов в ТрО Киева не называют, офицеры, с которыми мы говорили, говорят разве приблизительные цифры: от нескольких сотен до тысячи человек. Также стоит учитывать, что часть рекрутов, которые приезжают на тренировки, все еще в процессе оформления: они собирают документы и справки для того, чтобы подписать контракт резервиста. Однако уже ходят на тренировки. Также в случае войны к различным БТрО будут приписывать мобилизованных.

– Формирование батальонов терробороны в Киеве идет ... скажем так, по-разному. Не хотел бы, по понятным причинам, вдаваться в детали. Где-то больше контрактов подписали, где-то меньше. Чем ТрО будет отличаться от мотопехоты? Это некорректное сравнение, потому что это различные роды войск. У нас просто разные задачи. Терроборона, в первую очередь, должна охранять объекты критической инфраструктуры, помогать бороться с диверсантами, помогать в патрулировании и сопровождении колонн техники. В случае наступления врага на город – отражать атаки, – во время перерыва в занятиях объясняет нам "Гром".

Всего в киевской терробороне сейчас до тысячи бойцов (фото: Стас Козлюк для РБК-Украина)

Бойцы, тем временем, делают странную вещь: становятся в "коробочку" так, будто сидят в грузовом авто. Те же, кто стоят впереди, имитируют работу двигателя и отправляются по дороге, будто в колонне. "Гром" объясняет – поскольку обучение проводят самостоятельно, то грузовых автомобилей нужных габаритов пока не имеют. Поэтому приходится работать "пешим по-машинному". Но самое важное здесь – запомнить алгоритм действий во время обстрела, понять, куда должен двигаться каждый боец, который сидит в таком авто. А эту часть можно отработать и на ногах.

– Контакт на три! Вышли из машины! – кричит командир "авто", которым управляет аптекарь Артем.

– Беспощадный огонь по врагу! Тра-та-та-та-та – та... – радостно кричит пулеметчик, приседая на колено. Рядом с ним в линию, выстраивается вся группа.

– Трое, с правого фланга, на обход! – кричит командир "авто".

Дорогу затягивает дымом. Артем спокоен, держит впереди себя карабин, высматривает условную ДРГ в дыму. Он уже был на войне, в 2014 году. В составе 12 батальона терробороны Киева. Тогда, как он рассказывает, их приставили охранять реактивную артиллерию возле города Счастье.

Тренировки проходят в максимально приближенной к боевым условиям обстановке (фото: Стас Козлюк для РБК-Украина)

16 августа мужчина оказался в зоне боевых действий, а уже через две недели, 31 августа, их обстреляли из "Градов". Артем получил ранения обеих ног, два месяца лежал в госпитале, позже вернулся на войну, в свое подразделение и продолжал охранять артиллеристов до осени 2015-го. После того демобилизовался, а через пару лет пошел в ряды терробороны.

– Конечно, страх всегда был. И есть. За свою семью. За себя, что не вернусь. Но я не имею права этого показывать. Потому что я офицер, мои подчиненные должны видеть уверенность. Поэтому мы тренируемся, чтобы в случае войны быть готовыми. Единственное что, хочу быть поближе к своей семье. У меня жена, двое детей. Они для меня сейчас важнее всего. Но если враг придет – мы будем защищать свой город, – уверенно говорит Артем.

Он объясняет: подписать контракт не так уж сложно. Для этого стоит связаться со своим военкоматом. То есть центром комплектования. Найти там офицера, ответственного за формирование батальонов ТрО. Или же переговорить с командиром батальона, в который вы хотите записаться, а он, в свою очередь, объяснит в какой центр комплектования обращаться и какой пакет документов готовить. Обычно в него входят:

Паспорт

Приписное или военный билет

Свидетельство о браке

Информация о семье и детях

После этого вы проходите медосмотр и собираете различные медицинские справки. А уже после того – подписание контракта. Для рядовых и сержантов это 3 года, для офицеров – 5 лет. Однако резервисты, в отличие от регулярной армии, большую часть времени живут привычной гражданской жизнью: спят дома, ходят на основную работу.

Подписать контракт для службы в терробороне не сложно, как и совмещать это с привычной жизнью (фото: Стас Козлюк для РБК-Украина)

Только раз или дважды в год они выезжают на военный полигон, чтобы пройти боевое слаживание. Такие сборы могут длиться от одной недели до месяца. Если вы на них попадаете – государство выдает вам комплект формы. Также ее могут выдать, если тыловое обеспечение вашего батальона сможет выбить его у военных. Однако резервисты в большинстве случаев не ждут и собирают все самостоятельно: форму, берцы, бронежилеты и каски. Даже оружие.

– Скажу честно, мы готовы в первые часы, если не дай бог начнется война, выходить на улицы в собственном снаряжении со своим оружием. Чтобы оперативно противодействовать пятой колонне. Например людям, которые будут пытаться блокировать войска, как в свое время было на Донбассе. А дальше мы уже будем получать оружие в военкоматах или в другом месте, на которое укажет командование, – объясняет младший сержант 130-го батальона терробороны Денис Семирог-Орлик.

Пока говорим с ним – вечереет. Резервисты ТрО последний раз проходят тренировки во время работы в засадах, контрзасадах. На этот раз колонну "авто" останавливают возле заброшенного здания. Условная ДРГ открывает огонь из окон и начинает отходить в лес. Часть бойцов идет на охват с фланга, проверяет заброшенные помещения. ДРГ уже исчезла. Резервисты возвращаются к "авто".

– Вы не можете преследовать ДРГ. Это не ваша задача. Вы для этого не обучены. Плюс вы не знаете, что эти диверсанты на пути отхода оставили, какие сюрпризы и растяжки. Вы их отбросили через охват с фланга, дали по зубам, они отступили, вы сообщаете о них командованию и двигаетесь дальше. Реальный бой продлится секунд 40, поэтому учитывайте это, – объясняет резервистам "Гром".

Наконец, и резервисты, и рекруты собираются на построение возле своих авто. Это для них последнее занятие года перед новогодними праздниками. Они надеются, что следующие несколько недель пройдут мирно и их не будут вызывать в центры комплектования, чтобы выдать шлемы, бронежилеты и автоматы. Однако если так произойдет – они говорят, что к такому развитию событий готовы.