Тероборона в Україні: з кого формуватимуть підрозділи
Фото: у батальйони територіальної оборони в Україні може потрапити майже кожен (armyinform.com.ua)
В Україні в січні запрацював закон "Про основи національного спротиву", який врегулював комплектування сил територіальної оборони особовим складом. У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, з кого їх формуватимуть, а кому можуть відмовити.
Про це йдеться в повідомленні ГУР МОУ на сторінці в Facebook.
Основу добровольчих формувань тергромад складуть
- українці, які пройшли військову службу в ЗСУ,
- службу в інших військових формуваннях,
- а також у правоохоронних органах.
Однак навіть тих, хто не служив в армії, теж братимуть у добровольчі загони (відповідно до статті 9 цього закону).
Як вступити до лав тероборони без армійської служби
- Для цього громадянам потрібно скласти Присягу добровольця територіальної оборони,
- необхідно пройти медичний, професійний і психологічний відбори,
- підписати контракт добровольця територіальної оборони.
Хто не зможе потрапити до складу добровольчих загонів
- Не допустять у тероборону осіб, які раніше були засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованих,
- або хто має дві та більше судимостей за скоєння умисних злочинів.
Які переваги такої служби
Як розповіли у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, перевага такої служби в тому, що:
- військові служитимуть поруч з домівкою, тобто захищатимуть свою малу батьківщину;
- в особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом, які займатимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади;
- всі військовослужбовці будуть гарантовано отримувати грошове забезпечення відповідно до штатного розпису;
- надаватиметься безплатна медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я;
- за всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, посада та середній заробіток, де вони працювали на час призову;
- на час дії особливого періоду в разі призову на військову службу виплата пенсії для армійців, які отримували її, не припиняється, а після звільнення зі служби підлягає обов'язковому перерахунку.
Нагадаємо, раніше на РБК-Україна вийшов репортаж, як київська тероборона готується зустрічати ворога, чому там вчать і чим це відрізняється від строкової служби в армії.