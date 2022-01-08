Тероборона в Україні: з кого формуватимуть підрозділи

В Україні в січні запрацював закон "Про основи національного спротиву" , який врегулював комплектування сил територіальної оборони особовим складом. У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, з кого їх формуватимуть, а кому можуть відмовити.

Про це йдеться в повідомленні ГУР МОУ на сторінці в Facebook .

Основу добровольчих формувань тергромад складуть

українці, які пройшли військову службу в ЗСУ,

службу в інших військових формуваннях,

а також у правоохоронних органах.

Однак навіть тих, хто не служив в армії, теж братимуть у добровольчі загони (відповідно до статті 9 цього закону).

Як вступити до лав тероборони без армійської служби

Для цього громадянам потрібно скласти Присягу добровольця територіальної оборони,

необхідно пройти медичний, професійний і психологічний відбори,

підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Хто не зможе потрапити до складу добровольчих загонів

Не допустять у тероборону осіб, які раніше були засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованих,

або хто має дві та більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

Які переваги такої служби

Як розповіли у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, перевага такої служби в тому, що: