Терпел, аж слезы текли: Зеленский рассказал о "застольях" с политиками

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Из-за шуток "Квартала 95", по словам Владимира Зеленского, политики часто обижались

Владимир Зеленский признавался, что политики вынуждали его пить на закрытых мероприятиях с целью того, чтобы "Квартал 95" о них не шутил. Были и такие политики, которые сами хотели "пропиариться" за счет шуток на шоу. Об этом он рассказал в одном из своих интервью газете "Сегодня".

Как признавался сам Зеленский на шоу "Вечерний квартал" политики были частыми гостями. И были случаи, когда они сами просили над ними пошутить.

"Да, звонили. Но все на уровне: ну, давайте, хлопцы, что ж вы обо всех, а не обо мне. Но мы ничего и никогда не делали по заказу. Или как нас обвиняли, когда Яценюк вышел к нам на сцену, что мы взяли у него за это приличную сумму. Так ведь и Черновецкий на сцене у нас пел бесплатно, и не хотел уходить", - возмутился Зеленский.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Также нынешний президент Украины рассказывал, были ли угрозы в адрес "квартальщиков" после их шуток про политиков.

"На подколы часто обижались, и мне передавали от всех политиков, мол, что-то кому-то не понравилось, смотрите, ребята, дошутитесь. Но реальных угроз не было! Иначе я бы сказал об этом", - добавил бывший актер.

Также Зеленский признался, волновался ли перед выступлениями, на которых в качестве гостей были известные политики.

"Мы выступали перед Кучмой, Ющенко, Тимошенко, Януковичем, Азаровым. И даже перед Медведевым. И шутили про него. Представляете, каково нам было! Но на полуслове нас никто не обрывал, зато мы так переживали, что забывали слова. А реагировали на нас по-разному: Тимошенко хохотала, Янукович улыбался, а вот когда при Ющенко, то было много журналистов, и, видимо, поэтому он был сдержан. Я даже не знал, вот вы мне сейчас сказали, что ему нравится наша миниатюра про велосипед. Надо же!" – признался президент в давнем интервью.

Также он рассказал о том, что происходило на частных мероприятиях, куда его со студией приглашали.

"Раньше мы часто выступали у политиков на днях рождения, Новых годах. Помню, как-то шутили про дипломы Зварича, а он оказался в этой компании. Все выслушал, а потом подошел, похлопал по плечу и говорит: "Ну, ребята, даете!". Страшновато было шутить про Кличко в их присутствии, но обошлось! На корпоративах у нас была другая проблема: все хотели с нами выпить. И, по идее, у меня уже должна была быть огромная печень, если б я иногда не сачковал. Короче, синдром Высоцкого. А попробуй отказать таким людям! Были случаи, когда политики говорили: "Ну, давай, Вовчик, по стакану коньяка залпом!". А они могут! И я терпел, глотал, аж слезы текли. А потом понял, что люди проявляли свое панибратство не просто так, они думали так: если приблизят тебя, то тебе потом будет сложно высмеивать их. И стал все чаще и чаще отказываться от корпоративов, потому что потом неудобно", - признался Зеленский.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)