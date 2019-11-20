Зеленский иронично рассказал о семье: мощное объединение (видео)

Владимир Зеленский рассказал о семье (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Владимир Зеленский назвал семью своим самым удачным проектом

Владимир Зеленский рассказал, что самый удачный проект для него - это семья. Так оригинально президент Украины ответил на вопрос от детей на встрече с молодежью в рамках форума "Украина растет вместе со мной". Глава страны, посоветовавшись с супругой Еленой Зеленской, которая пришла с ним на встречу, пришли к мнению, что семья - это мерч.

"Я думаю, что все успехи, которые у меня были, они не самостоятельные успехи. Мой лучший проект - это моя семья. Потому что это очень мощное объединение. Потому что с самого начала, когда мы поженились, мы сделали студию "Квартал 95", потом у нас появлялись дети и проекты. Поэтому я не могу сказать, что я в жизни что-то сделал сам", - признался Зеленский.

По мнению президента, человек крепок, только тогда, когда его кто-то поддерживает.

"Я думаю, что мы очень крепкие, когда мы не в одиночку, а когда рядом люди, которые тебя любят, которые тебя уважают и делают тебя тем, кто ты есть. Что касается лучшего проекта - я считаю, что он впереди. Потому что нельзя жить без мечты ... Я уверен, что в течение этих 5 лет мы сделаем все, чтобы Украина была серьезным европейским проектом", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал о семье (Facebook)