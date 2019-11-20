ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский иронично рассказал о семье: мощное объединение (видео)

STYLERПерсоны    20.11.2019 - 11:55
Зеленский иронично рассказал о семье: мощное объединение (видео)
Владимир Зеленский рассказал о семье (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Владимир Зеленский назвал семью своим самым удачным проектом

Владимир Зеленский рассказал, что самый удачный проект для него - это семья. Так оригинально президент Украины ответил на вопрос от детей на встрече с молодежью в рамках форума "Украина растет вместе со мной". Глава страны, посоветовавшись с супругой Еленой Зеленской, которая пришла с ним на встречу, пришли к мнению, что семья - это мерч.

"Я думаю, что все успехи, которые у меня были, они не самостоятельные успехи. Мой лучший проект - это моя семья. Потому что это очень мощное объединение. Потому что с самого начала, когда мы поженились, мы сделали студию "Квартал 95", потом у нас появлялись дети и проекты. Поэтому я не могу сказать, что я в жизни что-то сделал сам", - признался Зеленский.

По мнению президента, человек крепок, только тогда, когда его кто-то поддерживает.

"Я думаю, что мы очень крепкие, когда мы не в одиночку, а когда рядом люди, которые тебя любят, которые тебя уважают и делают тебя тем, кто ты есть. Что касается лучшего проекта - я считаю, что он впереди. Потому что нельзя жить без мечты ... Я уверен, что в течение этих 5 лет мы сделаем все, чтобы Украина была серьезным европейским проектом", - сказал Зеленский.

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Всеукраїнському форумі «Україна зростає разом зі мною».

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Всеукраїнському форумі «Україна зростає разом зі мною».

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Владимир Зеленский рассказал о семье (Facebook)

Зеленский станцевал перед школьниками (видео) Мечта президента: Зеленский рассказал, кем хотел быть в детстве
Новости Украины Владимир Зеленский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь