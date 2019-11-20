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Должно быть быстрым: Зеленский ошарашил заявлением про обучение

STYLERПерсоны    20.11.2019 - 14:29
Должно быть быстрым: Зеленский ошарашил заявлением про обучение
Владимир Зеленский рассказал об обучении (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал, что обучение в институтах должно быть быстрым

Владимир Зеленский обсудил с подростками тему, каким должно быть обучение. Президент Украины принял участие в форуме "Украина растет вместе со мной" и обговорил со школьниками много волнующих тем. Глава страны считает, что образование должно быть более либеральным, быстрым. Также он хочет, чтобы украинцы могли выбирать предметы и иметь возможность менять профессию по ходу обучения.

"Иногда ты можеш обучаться два года одной профессии, а потом сделать так, чтобы перейти на другую профессию. Мне кажется – это правильно. Мы сейчас спорим с нашим новым министром образования (она готовит большую программу)… Человек учится в течение 5, 10, 20 лет... Вам не кажется, что обучение в школе, вузе должно быть более быстрым? И мы можем себе позволить менять профессию в течение обучения", - сказал Зеленский.

По мнению гаранта, было бы хорошо менять профессию по ходу обучения, чтобы понять, чего действительно хочется.

"Иногда мы можем поступать на экономиста, учиться два года, а потом увидим, что в стране много экономистов, и человек может сменить профессию по ходу обучения в университете", – подитожил президент.

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