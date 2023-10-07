Терористи ХАМАС викрали дівчину зі студентської вечірки: пронизливе відео

На відео видно, як терористи ХАМАС ведуть кудись чоловіків, принижуючи їх словесно.

А інші бойовики всадили на мотоцикл молоду дівчину, яка благає їх відпустити її та друзів, і везуть в невідомому напрямку.

Пізніше стало відомо, що дівчину звуть Ноа.

"Сьогодні кілька ізраїльтян було викрадено з вечірки, що проходила біля Сектора Газа", - йдеться у повідомленні.

З часом з'явилося відео, на якому видно, що Ноа перебуває в полоні терористів. Вона заплакана, але, судячи з усього, здорова.

Додамо, перед цим ЗМІ повідомляли, що бойовики ХАМАС взяли в заручники 17 громадян Непалу та Таїланду. Вони працювали на полях на прикордонних територіях Ізраїлю. Наразі їх відвезли до Гази, про долю людей нічого не відомо.

Терористи взяли в полон громадян різних країн (фото: NEXTA Live)

Сподіваємося, усі полонені терористами ХАМАС ізраїльтяни та громадяни інших країн, повернуться до своїх рідних живими та неушкодженими.

Що відомо про атаку ХАМАС на Ізраїль

Близько 06:30 ХАМАС завдав масованого ракетного удару по території Ізраїля. Терористи випустили по країні більше двох тисяч ракет. Після цього бойовики проникли на південь країни.

Міністр оборони Ізраїля Йоав Галант заявив, що "ХАМАС оголосив війну Ізраїлю, за що заплатить дуже високу ціну". Задля боротьби з бойовиками Ізраїль розпочав контртерористичну операцію "Залізні мечі", а по усій території Ізраїля було оголошено надзвичайний стан.

Станом на вечір 7 жовтня ізраїльська армія зайшла у всі захоплені терористами населені пункти, йде активна зачистка від бойовиків.

Наразі відомо про 200 загиблих та щонайменше 1100 поранених ізраїльтян в наслідок атаки ХАМАС.