Террористы ХАМАС похитили девушку со студенческой вечеринки: душераздирающие видео

На видео видно, как террористы ХАМАС ведут куда-то мужчин, унижая их словесно.

А другие боевики всадили на мотоцикл молодую девушку, которая умоляет их отпустить ее и друзей, и везут в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что девушку зовут Ноа.

"Сегодня несколько израильтян были похищены с вечеринки, проходившей у Сектора Газа", - говорится в сообщении.

Со временем появилось видео, на котором видно, что Ноа находится в плену террористов. Она заплакана, но, судя по всему, здорова.

Добавим, перед этим СМИ сообщали, что боевики ХАМАС взяли в заложники 17 граждан Непала и Таиланда. Они работали на полях на приграничных территориях Израиля. Пока их отвезли в Газу, о судьбе людей ничего не известно.

Террористы взяли в плен граждан разных стран (фото: NEXTA Live)

Надеемся, все пленные террористами ХАМАС израильтяне и граждане других стран вернутся к своим родным живыми и невредимыми.

Что известно об атаке ХАМАС на Израиль

Около 06:30 ХАМАС нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Террористы выпустили по стране более двух тысяч ракет. После этого боевики проникли на юг страны.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "Хамас объявил войну Израилю, за что заплатит очень высокую цену". В борьбе с боевиками Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи", а по всей территории Израиля было объявлено чрезвычайное положение.

На вечер 7 октября израильская армия зашла во все захваченные террористами населенные пункты, идет активная зачистка от боевиков.

В настоящее время известно о 200 погибших и по меньшей мере 1100 раненых израильтян в результате атаки ХАМАС.