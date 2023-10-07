Лобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по Ізраїлю

У день, коли терористична організація ХАМАС напала на Ізраїль, співачка Світлана Лобода опублікувала досить дивні світлини. Фактично це була її реакція на події.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як Світлана Лобода та інші знаменитості відреагували на події в Ізраїлі.

Що опублікувала Лобода

"Прокинулась, прочитала новини й офігіла... Знайшла стару Leica... Почала знову знімати..." - підписала світлини Світлана.

Вони зображують якісь кадри з життя та домашніх тварин.

Реакція Світлани Лободи на війну в Ізраїлі (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Останнє фото - наше "сьогодні", - додала співачка.

Реакція інших українських зірок

Дружина Віктора Павліка Катерина повідомила, що її сестра Оля перебуває в Ізраїлі. Відомо, що в неї дуже поганий зв'язок.

Скриншот

У колишньої дружини боксера Вячеслава Узєлкова Марини в Ізраїлі також живе сестра. Фітнес-тренерка написала, що ситуація в них дуже погана, сестра з сім'єю сидить у бомбосховищі.

Скриншот