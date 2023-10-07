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Лобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по Ізраїлю

Україна, Субота 07 жовтня 2023 17:20
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Лобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по Ізраїлю Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Юлія Гаюк

У день, коли терористична організація ХАМАС напала на Ізраїль, співачка Світлана Лобода опублікувала досить дивні світлини. Фактично це була її реакція на події.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як Світлана Лобода та інші знаменитості відреагували на події в Ізраїлі.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Instagram Світлани Лободи, Instagram Марини Боржемської, Instagram Катерини Реп'яхової.

Що опублікувала Лобода

"Прокинулась, прочитала новини й офігіла... Знайшла стару Leica... Почала знову знімати..." - підписала світлини Світлана.

Вони зображують якісь кадри з життя та домашніх тварин.

Лобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по ІзраїлюЛобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по ІзраїлюЛобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по ІзраїлюЛобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по ІзраїлюЛобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по ІзраїлюЛобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по Ізраїлю

Реакція Світлани Лободи на війну в Ізраїлі (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Останнє фото - наше "сьогодні", - додала співачка.

Реакція інших українських зірок

Дружина Віктора Павліка Катерина повідомила, що її сестра Оля перебуває в Ізраїлі. Відомо, що в неї дуже поганий зв'язок.

Лобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по ІзраїлюЛобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по Ізраїлю

Скриншот

У колишньої дружини боксера Вячеслава Узєлкова Марини в Ізраїлі також живе сестра. Фітнес-тренерка написала, що ситуація в них дуже погана, сестра з сім'єю сидить у бомбосховищі.

Лобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по ІзраїлюЛобода виклала дивні фото у день атаки ХАМАСа по Ізраїлю

Скриншот

Нагадаємо, що 7 жовтня ХАМАС близько 06:30 завдав масованого ракетного удару по території Ізраїля. Як розповів речник Сил оборони Ізраїля Даніель Хагарі, було випущено понад 2 000 ракет. Після цього бойовики проникли на південь країни.

Внаслідок масованих обстрілів ракетами в Тель-Авіві заявили про "готовність до війни".

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Лобода Ізраїль