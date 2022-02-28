В теробороне рассказали, как перекрывать дорогу вражеским колоннам

Тероборона Вооруженных сил призвала население к организованному сопротивлению, и рассказала алгоритм действий.

Об этом говорится на странице ТО ВСУ в Facebook .

В частности, на фоне сообщений о поступлении колонн оккупантов с севера, ТО ВСУ призывает к организованному сопротивлению гражданского населения.

Также тероборона предлагает людям следующий алгоритм, как расправляться с оккупантами: