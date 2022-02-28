У теробороні розповіли, як перекривати дорогу ворожим колонам

Тероборона Збройних сил закликала населення до організованого спротиву і розказала алгоритм дій.
Про це йдеться на сторінці ТО ЗСУ у Facebook.
Зокрема, на фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, ТО ЗСУ закликає до організованого спротиву цивільного населення.
Також тероборона пропонує людям наступний алгоритм, як розправлятись з окупантами:
Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як уберегти дахи будинків від проникнення диверсантів.
Також ми писали, що українцям назвали підозрілі групи, в які не можна додаватися.