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У теробороні розповіли, як перекривати дорогу ворожим колонам

Автор: Тетяна Самарук

Тероборона Збройних сил закликала населення до організованого спротиву і розказала алгоритм дій.

Про це йдеться на сторінці ТО ЗСУ у Facebook.

Зокрема, на фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, ТО ЗСУ закликає до організованого спротиву цивільного населення.

Також тероборона пропонує людям наступний алгоритм, як розправлятись з окупантами:

  • Виставити дозори, аби бачити рух колон;
  • Збирати інформацію про напрямок руху і в будь-який спосіб перекривати дорогу;
  • Підірвати мости або заблокувати вантажним транспортом рух;
  • Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї;
  • Полонених записувати на відео для деморалізації. Можна вести трансляції в соцмережах для підбадьорення побратимів;
  • Жінкам та підліткам можна розвішувати плакати загрожуючого змісту: "Вас тут чекає тільки смерть".

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як уберегти дахи будинків від проникнення диверсантів.

Також ми писали, що українцям назвали підозрілі групи, в які не можна додаватися.

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