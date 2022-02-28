В теробороне рассказали, как перекрывать дорогу вражеским колоннам
Как перекрыть дорогу вражеским колоннам (facebook.com.ostinfocom)
Тероборона Вооруженных сил призвала население к организованному сопротивлению, и рассказала алгоритм действий.
Об этом говорится на странице ТО ВСУ в Facebook.
В частности, на фоне сообщений о поступлении колонн оккупантов с севера, ТО ВСУ призывает к организованному сопротивлению гражданского населения.
Также тероборона предлагает людям следующий алгоритм, как расправляться с оккупантами:
- Выставить дозоры, чтобы видеть движение колонн;
- Собирать информацию о направлении движения и в любой способ перекрывать дорогу;
- Взорвать мосты или заблокировать грузовым транспортом движение;
- Когда колонна остановится - забросайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия;
- Пленных записывать на видео для деморализации. Можно вести трансляции в соцсетях для ободрения собратьев;
- Женщинам и подросткам можно развешивать плакаты угрожающего содержания: "Вас здесь ждет только смерть".
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