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В теробороне рассказали, как перекрывать дорогу вражеским колоннам

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 16:10
В теробороне рассказали, как перекрывать дорогу вражеским колоннам Как перекрыть дорогу вражеским колоннам (facebook.com.ostinfocom)
Автор: Татьяна Самарук

Тероборона Вооруженных сил призвала население к организованному сопротивлению, и рассказала алгоритм действий.

Об этом говорится на странице ТО ВСУ в Facebook.

В частности, на фоне сообщений о поступлении колонн оккупантов с севера, ТО ВСУ призывает к организованному сопротивлению гражданского населения.

Также тероборона предлагает людям следующий алгоритм, как расправляться с оккупантами:

  • Выставить дозоры, чтобы видеть движение колонн;
  • Собирать информацию о направлении движения и в любой способ перекрывать дорогу;
  • Взорвать мосты или заблокировать грузовым транспортом движение;
  • Когда колонна остановится - забросайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия;
  • Пленных записывать на видео для деморализации. Можно вести трансляции в соцсетях для ободрения собратьев;
  • Женщинам и подросткам можно развешивать плакаты угрожающего содержания: "Вас здесь ждет только смерть".

Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, как уберечь крыши домов от проникновения диверсантов.

Также мы писали, что украинцам назвали подозрительные группы, в которые нельзя добавляться.

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