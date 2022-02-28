У теробороні розповіли, як перекривати дорогу ворожим колонам
Як перекрити дорогу ворожим колонам (facebook.com.ostinfocom)
Тероборона Збройних сил закликала населення до організованого спротиву і розказала алгоритм дій.
Про це йдеться на сторінці ТО ЗСУ у Facebook.
Зокрема, на фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, ТО ЗСУ закликає до організованого спротиву цивільного населення.
Також тероборона пропонує людям наступний алгоритм, як розправлятись з окупантами:
- Виставити дозори, аби бачити рух колон;
- Збирати інформацію про напрямок руху і в будь-який спосіб перекривати дорогу;
- Підірвати мости або заблокувати вантажним транспортом рух;
- Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї;
- Полонених записувати на відео для деморалізації. Можна вести трансляції в соцмережах для підбадьорення побратимів;
- Жінкам та підліткам можна розвішувати плакати загрожуючого змісту: "Вас тут чекає тільки смерть".
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