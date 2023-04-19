У Тернополі хлопчик на дитячій машинці важко травмував жінку: обурливе відео

У Тернополі стався неприємний інцидент. Маленький хлопчик на дитячій машинці травмував пенсіонерку, яка йшла Театральним майданом. Поліція розшукує хлопчика, його батьків та свідків події.

Деталі повідомили на сторінці Національної поліції Тернопільської області у Facebook.

У соціальних мережах українці обговорюють інцидент і думки розділилися. Одні вважають, що у всьому винні батьки, бо погано стежили за дитиною. Інші впевнені, що винні власники прокату, оскільки вони видають свої машинки для їзди в пішохідній частині міста.

Інформацію можна залишити за номерами: +38 (067) 351-38-37, +38 (50) 102-02-36. Анонімність гарантується.

Працівники поліції просять відгукнутися батьків дитини, яка травмувала жінку, а також очевидців події.

Як зазначають у Головному управлінні Національної поліції Тернопільської області, у потерпілої жінки 1937 року народження медики діагностували перелом стегна.

Постраждалій надавали допомогу перехожі. Відомо, що літню жінку доправили до лікарні.

На Театральному майдані хлопчик дошкільного віку керував дитячою машинкою. Згідно з камерами відеоспостереження, близько 15:30 дитина врізалася в бабусю. Після цього жінка похилого віку впала на асфальт, а хлопчик вискочив з машини та втік.

До речі, раніше ми писали про те, що у Польщі рецидивіст зарізав українку та поранив ще двох людей.

А ще розповідали про те, що жінка влаштувала скандал та істерику патрульним.