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"Нормальні пацани в Бахмуті": водійка влаштувала істерику та скандал патрульним (відео)

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Середа 19 квітня 2023 09:29
"Нормальні пацани в Бахмуті": водійка влаштувала істерику та скандал патрульним (відео) Жінка на RAV4 влаштувала скандал поліцейським (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Жінка на авто влаштувала скандал патрульним через те, що вони виписали їй штраф. Особа не вгамовувалася і погрожувала чоловіком-депутатом.

Відео скандалу опублікували на dtp.kiev.ua у Instagram.

Деталі скандалу

Так, жінка на авто RAV4 під час руху розмовляла телефоном. За це патрульні виписали їй штраф, який вона не хотіла категорично брати. Скандалістка кричала, що в неї чоловік депутат, а "нормальні пацани взагалі у Бахмуті".

"Мене такі як ви дратують! Реальні пацани у Бахмуті", - кричала жінка.

Цікаво, що на задньому сидінні сиділи діти, але це її не зупиняло.

Штраф за таке порушення становить 560 гривень. У коментарях українці обурилися поведінкою жінки.

  • І позаду діти. Вибачись, візьми протокол і такою б красунею поїхала б.... Не вистачило розуму.. не вистачило.
  • Говорити, що нормальні хлопці у Бахмуті зараз … Чому ж тоді твій чоловік не там?! Та й до чого це все коли ти порушуєш ПДР?!
  • Та ну жене! Я б вибачилася і поїхала. Заплати та забудь.

Обережно, на відео є нецензурна лексика!

Нагадаємо, в Україні скасовують важливе ПДР.

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