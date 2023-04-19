"Нормальні пацани в Бахмуті": водійка влаштувала істерику та скандал патрульним (відео)

Жінка на авто влаштувала скандал патрульним через те, що вони виписали їй штраф. Особа не вгамовувалася і погрожувала чоловіком-депутатом.

Деталі скандалу

Так, жінка на авто RAV4 під час руху розмовляла телефоном. За це патрульні виписали їй штраф, який вона не хотіла категорично брати. Скандалістка кричала, що в неї чоловік депутат, а "нормальні пацани взагалі у Бахмуті".

"Мене такі як ви дратують! Реальні пацани у Бахмуті", - кричала жінка.

Цікаво, що на задньому сидінні сиділи діти, але це її не зупиняло.

Штраф за таке порушення становить 560 гривень. У коментарях українці обурилися поведінкою жінки.

І позаду діти. Вибачись, візьми протокол і такою б красунею поїхала б.... Не вистачило розуму.. не вистачило.

Говорити, що нормальні хлопці у Бахмуті зараз … Чому ж тоді твій чоловік не там?! Та й до чого це все коли ти порушуєш ПДР?!

Та ну жене! Я б вибачилася і поїхала. Заплати та забудь.

Обережно, на відео є нецензурна лексика!