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В Тернополе мальчик на детской машинке тяжело травмировал женщину: возмутительное видео

В Тернополе мальчик сбил старушку на детской машинке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Тернополе произошел неприятный инцидент. Маленький мальчик на детской машинке травмировал пенсионерку, которая шла по Театральному майдану. Полиция разыскивает мальчика, его родителей, а также свидетелей происшествия.

Детали сообщили на странице Национальной полиции Тернопольской области в Facebook.

Что произошло в центре Тернополя

На Театральном майдане мальчик дошкольного возраста управлял детской машинкой. Согласно камерам видеонаблюдения, около 15:30 ребенок врезался в бабушку. После этого пожилая женщина упала на асфальт, а мальчик выскочил из машины и убежал.

Пострадавшей оказывали помощь прохожие. Известно, что пожилую женщину доставили в больницу.

Как отмечают в Главном управлении Национальной полиции Тернопольской области, у пострадавшей женщины 1937 года рождения медики диагностировали перелом бедра.

Работники полиции просят откликнуться родителей ребенка, который травмировал женщину, а также очевидцев происшествия.

Информацию можно оставить по номерам: +38(067)351-38-37, +38(50)102-02-36. Анонимность гарантируется.

Виноваты родители, пенсионерка или владельцы проката?

В социальных сетях украинцы обсуждают инцидент, и мнения разделились. Одни считают, что во всем виноваты родители, так как плохо смотрели за ребенком. Другие же уверены, что виноваты владельцы проката, так как они выдают свои машинки для езды в пешеходной части города.

  • Мне очень жаль старушку, но почему по сторонам не смотрит? И ребенка жаль - психотравму получил. А виноваты на 100% предприниматели. Во Львове тоже есть такие машинки, но за каждой ходит человек с пультом и может остановить машинку.
  • Зачем искать родителей, если мама ребенка сразу подошла к пострадавшей женщине. Почему не накажут владельца машинок?
  • Почему родители не смотрят за своими детьми? И почему разрешили ездить там, где пешеходная зона?
  • Бабушка получила очень серьезную травму. Лечение будет очень дорогостоящее, неужели пожилой человек не должен сам не выходить из дома?
  • Площадка для таких машинок должна быть специально огорожена, а не в центре города.
  • Завтра еще кого-то травмируют… Снова будут родители платить, вместо того, чтобы оштрафовать владельца, который должен оплатить компенсацию травмированному человеку. Он же знает особенности этих машинок и берет на себя ответственность, когда позволяет детям дошкольного возраста ездить.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Польше рецидивист зарезал украинку и ранил еще двух человек.

А еще рассказывали о том, что женщина устроила скандал и истерику патрульным.

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