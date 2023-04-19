У Тернополі хлопчик на дитячій машинці важко травмував жінку: обурливе відео
У Тернополі стався неприємний інцидент. Маленький хлопчик на дитячій машинці травмував пенсіонерку, яка йшла Театральним майданом. Поліція розшукує хлопчика, його батьків та свідків події.
Деталі повідомили на сторінці Національної поліції Тернопільської області у Facebook.
Що сталося у центрі Тернополя
На Театральному майдані хлопчик дошкільного віку керував дитячою машинкою. Згідно з камерами відеоспостереження, близько 15:30 дитина врізалася в бабусю. Після цього жінка похилого віку впала на асфальт, а хлопчик вискочив з машини та втік.
Постраждалій надавали допомогу перехожі. Відомо, що літню жінку доправили до лікарні.
Як зазначають у Головному управлінні Національної поліції Тернопільської області, у потерпілої жінки 1937 року народження медики діагностували перелом стегна.
Працівники поліції просять відгукнутися батьків дитини, яка травмувала жінку, а також очевидців події.
Інформацію можна залишити за номерами: +38 (067) 351-38-37, +38 (50) 102-02-36. Анонімність гарантується.
Винні батьки, пенсіонерка чи власники прокату?
У соціальних мережах українці обговорюють інцидент і думки розділилися. Одні вважають, що у всьому винні батьки, бо погано стежили за дитиною. Інші впевнені, що винні власники прокату, оскільки вони видають свої машинки для їзди в пішохідній частині міста.
- Мені дуже шкода стареньку, але чому навколо не дивиться? І дитину шкода – психотравму отримала. А винні на 100% підприємці. У Львові також є такі машинки, але за кожною ходить людина з пультом і може зупинити машинку.
- Навіщо шукати батьків, якщо мама дитини одразу підійшла до постраждалої жінки. Чому не покарають власника машинок?
- Чому батьки не стежать за своїми дітьми? І чому дозволили їздити там, де пішохідна зона?
- Бабуся зазнала дуже серйозної травми. Лікування буде дуже дороге, невже літня людина не повинна сама не виходити з дому?
- Майданчик для таких машинок має бути спеціально обгороджений, а не в центрі міста.
- Завтра ще когось травмують… Знову батьки платитимуть, замість оштрафувати власника, який має сплатити компенсацію травмованій людині. Він знає особливості цих машинок і бере на себе відповідальність, коли дозволяє дітям дошкільного віку їздити.
До речі, раніше ми писали про те, що у Польщі рецидивіст зарізав українку та поранив ще двох людей.
А ще розповідали про те, що жінка влаштувала скандал та істерику патрульним.