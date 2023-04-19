У Тернополі хлопчик на дитячій машинці важко травмував жінку: обурливе відео

У Тернополі стався неприємний інцидент. Маленький хлопчик на дитячій машинці травмував пенсіонерку, яка йшла Театральним майданом. Поліція розшукує хлопчика, його батьків та свідків події.

Що сталося у центрі Тернополя

На Театральному майдані хлопчик дошкільного віку керував дитячою машинкою. Згідно з камерами відеоспостереження, близько 15:30 дитина врізалася в бабусю. Після цього жінка похилого віку впала на асфальт, а хлопчик вискочив з машини та втік.

Постраждалій надавали допомогу перехожі. Відомо, що літню жінку доправили до лікарні.

Як зазначають у Головному управлінні Національної поліції Тернопільської області, у потерпілої жінки 1937 року народження медики діагностували перелом стегна.

Працівники поліції просять відгукнутися батьків дитини, яка травмувала жінку, а також очевидців події.

Інформацію можна залишити за номерами: +38 (067) 351-38-37, +38 (50) 102-02-36. Анонімність гарантується.

Винні батьки, пенсіонерка чи власники прокату?

У соціальних мережах українці обговорюють інцидент і думки розділилися. Одні вважають, що у всьому винні батьки, бо погано стежили за дитиною. Інші впевнені, що винні власники прокату, оскільки вони видають свої машинки для їзди в пішохідній частині міста.