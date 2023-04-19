В Тернополе мальчик на детской машинке тяжело травмировал женщину: возмутительное видео

В Тернополе произошел неприятный инцидент. Маленький мальчик на детской машинке травмировал пенсионерку, которая шла по Театральному майдану. Полиция разыскивает мальчика, его родителей, а также свидетелей происшествия.

Что произошло в центре Тернополя

На Театральном майдане мальчик дошкольного возраста управлял детской машинкой. Согласно камерам видеонаблюдения, около 15:30 ребенок врезался в бабушку. После этого пожилая женщина упала на асфальт, а мальчик выскочил из машины и убежал.

Пострадавшей оказывали помощь прохожие. Известно, что пожилую женщину доставили в больницу.

Как отмечают в Главном управлении Национальной полиции Тернопольской области, у пострадавшей женщины 1937 года рождения медики диагностировали перелом бедра.

Работники полиции просят откликнуться родителей ребенка, который травмировал женщину, а также очевидцев происшествия.

Информацию можно оставить по номерам: +38(067)351-38-37, +38(50)102-02-36. Анонимность гарантируется.

Виноваты родители, пенсионерка или владельцы проката?

В социальных сетях украинцы обсуждают инцидент, и мнения разделились. Одни считают, что во всем виноваты родители, так как плохо смотрели за ребенком. Другие же уверены, что виноваты владельцы проката, так как они выдают свои машинки для езды в пешеходной части города.