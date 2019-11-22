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Под Тернополем жених не заплатил оператору: успел разлюбить невесту

STYLERКурьезы    22.11.2019 - 21:29
Под Тернополем жених не заплатил оператору: успел разлюбить невесту
Под Тернополем жених не заплатил оператору свадьбы (коллаж: РБК-Украина)

Свадебное видео было оплачено только невестой

В Тернопольской области произошел довольно курьезный случай на свадьбе в одном из районных центров. На мероприятие пригласили видеооператора, который добросовестно отработал. Но платить за услуги жених отказался.

Об этом в Facebook написал сам оператор Роман Колесник, который стал жертвой обмана. Он выложил фото со свадьбы с целью отомстить скупому жениху.

Инцидент произошел в городе Борщев на Тернопольщине.

"Эти личности отказались оплатить услуги видеосъемки. Просьба распространить, потому что знаю, что "кинули" не только меня, - написал Роман.

Под Тернополем жених не заплатил оператору: успел разлюбить невестуПод Тернополем жених не заплатил оператору: успел разлюбить невесту

Под Тернополем жених не заплатил оператору за видео со свадьбы (фото: facebook.com/roma.kolesnyk)

А в комментариях оператор добавил, что жених мотивировал свой отказ тем, что супругу разлюбил через неделю после свадьбы, видео ему не нужно, и платить за него он не собирается.

Кроме того, пострадавший пишет, что невеста свою часть все же оплатила. Видимо, чувства к супругу еще не остыли.

"Невеста порядочная и милая девушка, она свое видео оплачивает и забирает, фото тоже оплатила", - пишет Роман.

Под Тернополем жених не заплатил оператору: успел разлюбить невесту

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