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Під Тернополем наречений не заплатив оператору: встиг розлюбити наречену

STYLERКурйози    22.11.2019 - 21:29
Під Тернополем наречений не заплатив оператору: встиг розлюбити наречену
Під Тернополем наречений не заплатив оператору весілля (колаж: РБК-Україна)

Весільне відео було оплачено тільки нареченою

У Тернопільській області стався досить курйозний випадок на весіллі в одному з районних центрів. На захід запросили відеооператора, який сумлінно відпрацював. Але платити за послуги наречений відмовився.

Про це в Facebook написав сам оператор Роман Колесник, який став жертвою обману. Він виклав фото з весілля з метою помститися скупому нареченому.

Інцидент стався в місті Борщів на Тернопільщині.

"Ці особи відмовилися оплатити послуги відеозйомки. Прохання поширити, бо знаю, що "кинули" не тільки мене, - написав Роман.

Під Тернополем наречений не заплатив оператору: встиг розлюбити нареченуПід Тернополем наречений не заплатив оператору: встиг розлюбити наречену

Під Тернополем наречений не заплатив оператору за відео з весілля (фото: facebook.com/roma.kolesnyk)

А в коментарях оператор додав, що наречений мотивував свою відмову тим, що дружину розлюбив через тиждень після весілля, відео йому не треба, і платити за нього він не збирається.

Крім того, потерпілий пише, що наречена свою частину все ж сплатила. Мабуть, почуття до чоловіка ще не охололи.

"Наречена порядна і мила дівчина, вона своє відео оплачує і забирає, фото теж оплатила", - пише Роман.

Під Тернополем наречений не заплатив оператору: встиг розлюбити наречену

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