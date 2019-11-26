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Под Тернополем жених не оплатил свадьбу и напал на журналистов из Киева (видео)

STYLERПроисшествия    26.11.2019 - 15:19
Под Тернополем жених не оплатил свадьбу и напал на журналистов из Киева (видео)
Под Тернополем напали на журналистов из-за видео со свадьбы (фото: unsplash.com)

В Тернопольской области местные чиновники напали на киевских журналистов

В городе Борщев Тернопольской области произошло столкновение между местными чиновниками и журналистами из Киева. Так, на днях стало известно об одном печальном и в то же время курьезном инциденте: жених отказался платить видеооператору за съемку свадьбы, сказав, что уже успел разлюбить невесту.

Оператор Роман Колесник решил прославить семейство, которое нагло его "кинуло", опубликовав снимки с молодым человеком и его мамой.

Журналисты канала 1+1 решили выяснить подробности о "злостных неплательщиках", которые оказались чиновниками из Борщевской районной государственной администрации.

Все закончилось тем, что мама с сыном напали на журналистов, вырывали у них микрофон и повредили видеозапись. Кроме того, "жених" закрыл журналиста в своем кабинете.

Под Тернополем жених не оплатил свадьбу и напал на журналистов из Киева (видео)

Жених не заплатил оператору за свадьбу (фото: facebook.com/roma.kolesnyk)

Журналисты позвонили на горячую линию 102. Правохоранители открыли производство по статье 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное должностным лицом).

По словам представителей СМИ, "жених" взбесился после того, как ему задали вопрос о неоплате услуг. Он вытолкал оператора из кабинета, а журналиста закрыл в своем кабинете.

Под Тернополем жених не оплатил свадьбу и напал на журналистов из Киева (видео)

Жених с мамой (фото: facebook.com/roma.kolesnyk)

"Мама жениха" говорит, что съемочная группа ворвалась в кабинет, и не представившись начала задавать вопросы. Чиновница утверждает, что не разрешила себя снимать и предъявила квитанцию об оплате услуг на сумму 2800 гривен.

Правоохранители выяснили, что имущество съемочной группы не пострадало, журналисты также не получили телесных повреждений.

Под Тернополем напали на журналистов из-за видео со свадьбы (видео: YouTube/tp.npu.gov.ua)

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