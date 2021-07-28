Під Тернополем випав гігантський град розміром з пельмені: "на черзі американські смерчі?"

Негода розгулялася 28 липня в західних регіонах, і після погодної стихії в Рівненській області , вона проявила себе і під Тернополем, де випав величезний град, а також заливали сильні дощі зі шквалами. Місцеві жителі зняли те, що відбувається, на фото і відео, після чого кадри потрапили в мережу.

Як виглядав такий великий град у формі пельменів і величиною як перепелине яйце - дивіться в матеріалі нижче.

Сильно засипало місто Ланівці та територіальну громаду. Користувачі мережі розповіли, що крижані градини пошкодили чимало рослин в городах і садах, квіти в клумбах.

Відео: град засипав Ланівці під Тернополем 28 липня

"Лановецький район б'є гігантський град з дощем. Сподіваюся автомобілі вціліють! Далі на черзі американські смерчі???" - підписав кадри автор ролика депутат Лановецької міської ради Давид Андрощук.

Великий град накрив Ланівці під Тернополем (фото: Давид Андрощук / facebook.com/groups / Ланівці - ОТГ - Тернопілля)

Крім того, знімки з "крижаними пельменями", що падали з неба в Ланівцях, Оришківцях і Волиці, показали й інші користувачі мережі - місцеві жителі.

Великий град засипав кілька населених пунктів під Тернополем (фото: facebook.com / Оксана Жмака / Валентина Мельник /Лариса Гортюк / Давид Андрощук)

Зазначимо, що сьогодні у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях фіксуються грози, в окремих районах град та шквали до 20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).