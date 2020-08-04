Под Тернополем в старинном замке археологи сделали открытие (фото)

Под Тернополем нашли старинную посуду (коллаж РБК-Украина)

В Тернопольской области археологи обнаружили посуду трипольской культуры

В Тернопольской области в селе Подзамочок Бучацкого района археологи проводили раскопки у юго-восточной стены. В результате ученые обнаружили следы старинного поселения. Об этом сообщили на странице Национального заповедника замки Тернополя в Facebook.

"С 27 по 30 июля у юго-восточной стены замка проходили раскопки. В результате проведенных работ археологи обнаружили печь, крепиды, много остатков плитки, керамики и тонкостенных бокалов. Также они расчистили фундамент дворца", - сказано в сообщении на странице.

Под Тернополем найдены следы древнего поселения (фото: Facebook)

Как мы ранее сообщали, археологи обнаружили на руинах античного города Тиры возле Аккерманской крепости под Одессой целую улицу. Исследователи откопали множество артефактов, бронзовые и свинцовые изделия, остатки амфор с рисунками и монеты.

Ранее археологи в этом месте под Одессой нашли древний артефакт с неизвестным веществом внутри.

Напомним также, что недавно археологи нашли на легендарной Мамай-Горе культовые скифские ямы IV века до н.э.