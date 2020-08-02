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Древнейший город Украины: на раскопках под Одессой сделали важное открытие (видео)

Белгород-Днестровский, Воскресенье 02 августа 2020 08:17
Древнейший город Украины: на раскопках под Одессой сделали важное открытие (видео)
Руины Тиры в Белгород-Днестровском (фото: uk.wikipedia.org / Minami Himemiya)
Автор: Владимир Костырин

На археологических раскопках под Одессой исследователи нашли новую улицу легендарной Тиры

Археологи обнаружили на руинах античного города Тиры возле Аккерманской крепости под Одессой целую улицу. Исследователи откопали множество артефактов, бронзовые и свинцовые изделия, остатки амфор с рисунками и монеты.

В 84 км от Одессы когда-то был древний город, который ученые называют древнейшим в Украине. Тиру изучают уже 120 лет, но впервые начали раскопки на участке возле юго-западной стены. Здесь археологи откопали уже четвертую - центральную улицу. Об этом передает УСИ.

Тира расположена на правом берегу Днестровского лимана на территории современного Белгорода-Днестровского.

По словам доктора исторических наук Андрея Красножона, после георадарной разведки с третьей попытки удалось выйти на участок, который сейчас раскапывается. Нынешней находкой археологи особенно гордятся.

"Есть кладка, структура которой дает основание предполагать, что она античная. Найдена улица римского периода. Это одна из центральных улиц города, или, во всяком случае, одна из основных. Всего таких улиц до нынешнего времени было найдено 3", - рассказал ученый.

Видео: На руинах античной Тиры под Одессой откопали новую улицу

В древнегреческом городе, основанном около 600 года до нашей эры, чеканили свои монеты. На некоторых даже сейчас легко можно разобрать надпись "Тира", отметил глава экспедиции Олег Савельев.

Археологи говорят, что эта экспедиция может дать новые топографические данные о Тире. А также - рассказать о масштабах города и его инфраструктуре. Все находки будут переданы в местный музей.

Древнейший город Украины: на раскопках под Одессой сделали важное открытие (видео)Древнейший город Украины: на раскопках под Одессой сделали важное открытие (видео)Древнейший город Украины: на раскопках под Одессой сделали важное открытие (видео)Древнейший город Украины: на раскопках под Одессой сделали важное открытие (видео)

Археологи под Одессой на руинах античного города Тиры сделали новое открытие (Фото: usionline.com)

Ранее археологи в этом месте под Одессой нашли древний артефакт с неизвестным веществом внутри.

Напомним также, что недавно археологи нашли на легендарной Мамай-Горе культовые скифские ямы IV века до н.э.

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