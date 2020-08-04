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Під Тернополем в старовинному замку археологи зробили відкриття (фото)

Тернопіль, Вівторок 04 серпня 2020 15:20
Під Тернополем в старовинному замку археологи зробили відкриття (фото)
Під Тернополем знайшли старовинний посуд (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Тернопільській області археологи виявили посуд трипільської культури

У Тернопільській області в селі Підзамочок Бучацького району археологи проводили розкопки біля південно-східної стіни. В результаті вчені виявили сліди стародавнього поселення. Про це повідомили на сторінці Національного заповідника замки Тернополя в Facebook.

"З 27 по 30 липня у південно-східної стіни замку проходили розкопки. В результаті проведених робіт археологи виявили піч, крепіди, багато залишків плитки, кераміки і тонкостінних келихів. Також вони розчистили фундамент палацу", - сказано в повідомленні на сторінці.

Під Тернополем в старовинному замку археологи зробили відкриття (фото)Під Тернополем в старовинному замку археологи зробили відкриття (фото)

Під Тернополем знайдені сліди стародавнього поселення (фото: Facebook)

Як ми раніше повідомляли, археологи виявили на руїнах античного міста Тіри біля Аккерманської фортеці під Одесою цілу вулицю. Дослідники розкопали безліч артефактів, бронзові і свинцеві вироби, залишки амфор з малюнками і монети.

Раніше археологи в цьому місці під Одесою знайшли древній артефакт з невідомою речовиною всередині.

Нагадаємо також, що нещодавно археологи знайшли на легендарній Мамай-Горі культові скіфські ями IV століття до н.е.

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