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Под Одессой нашли древний артефакт с неизвестным веществом внутри: фото раскопок

Белгород-Днестровск, Среда 29 июля 2020 17:01
Под Одессой нашли древний артефакт с неизвестным веществом внутри: фото раскопок
Археологи обнаружили древнюю находку возле Аккерманской крепости (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Возле Аккерманской крепости археологи обнаружили древнюю находку

На территории Белгород-Днестровской крепости Одесской области проходят раскопки, в которых также принимают участие студенты-практиканты. Им удалось найти закупоренную стеклянную бутылку времен Османской империи, XVIII века.

При этом данная находка оказалась в идеальном состоянии. Об этом заявил главный консультант экспедиции и доктор исторических наук Андрей Красножон на своей странице в Facebook.

Под Одессой нашли древний артефакт с неизвестным веществом внутри: фото раскопок

Археологи обнаружили древнюю находку возле Аккерманской крепости (фото: facebook.com/Андрей Красножон)

Он подчеркнул, что всегда приятно находить на раскопках целые предметы. Также он в комментариях к своему посту отметил, что бутылка непустая. Внутри нее находиться неизвестная жидкость.

Под Одессой нашли древний артефакт с неизвестным веществом внутри: фото раскопок

Археологи обнаружили древнюю находку возле Аккерманской крепости (фото: facebook.com/Андрей Красножон)

Стоит отметить, что в другой своей публикации Красножон отметил, что на территории раскопок обнаружили пушечное ядро XVIII века, бронзовый ключ, турецкий кинжал, бумажный тумар или турецкий религиозный талисман возрастом минимум 300 лет.

Напомним, археологи нашли на легендарной Мамай-Горе культовые скифские ямы IV века до н.э. Эксперты поделились результатами раскопок в одном из крупнейших могильников в Европе.

Ранее под Сумами во время ремонтных работ обнаружили страшную находку в древней церкви. После того как рабочие начали снимать напольное покрытие, они обнаружили женские и детские черепа.

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