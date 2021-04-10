Под Тернополем сделали невероятную находку: следы древнейшей культуры

В Тернопольской области случайным образом был найден 4-тысячелетний саркофаг, по предварительным данным принадлежащий комаровской культуре. Находку сделал тракторист, который во время обработки земли неожиданно провалился. Как выяснилось, под старыми плитами, на которые наткнулся трактор, лежали останки людей.

Водитель трактора во время обработки земли в селе Рыдодубы наткнулся на плиты. Отбросив их, уже были найдены останки людей.

"Там стояла такая большая накрытая плита, где-то 15 сантиметров. Она рассыпалась, и он провалился туда. Как-то он выехал, но после того, как отбросили (плиту - ред.), то там кости были", - говорит староста Рыдодубов Ярослав Огаль.

На место вызвали полицию, которая пришла к выводу, что человеческие останки слишком давние, чтобы их исследовали правоохранители. Тогда за находку взялись археологи. Они предварительно выяснили, что тракторист обнаружил саркофаг, которому 4-5 тысяч лет. Историки надеются, что больше расскажут, когда проведут раскопки.

Место находки (скриншот: видео "Украина 24")

"Мы надеемся, что это могильник комаровской культуры, так называемый "белопотоцкий тип". Это примерно середина второго тысячелетия до нашей эры", - рассказала директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия Марина Ягодинская.