Під Тернополем зробили неймовірну знахідку: сліди найдавнішої культури

У Тернопільській області випадковим чином був знайдений 4-тисячолітній саркофаг, який, за попередніми даними, належить до комаровської культури. Знахідку зробив тракторист, який під час обробки землі несподівано провалився. Як з'ясувалося, під старими плитами, на які натрапив трактор, лежали останки людей.

Водій трактора під час обробки землі в селі Ридодуби натрапив на плити. Відкинувши їх, вже були знайдені останки людей.

"Там стояла така велика накрита плита, десь 15 сантиметрів. Вона розсипалась, і він провалився туди. Якось він виїхав, але після того, як відкинули (плиту - ред.), то там кістки були", - каже староста Радодубів Ярослав Огаль.

На місце викликали поліцію, яка прийшла до висновку, що людські останки дуже давні, щоб їх досліджували правоохоронці. Тоді за знахідку взялися археологи. Вони попередньо з'ясували, що тракторист знайшов саркофаг, якому 4-5 тисяч років. Історики сподіваються, що розкажуть більше, коли проведуть розкопки.

Місце знахідки (скріншот: відео "Україна 24")

"Ми сподіваємося, що це могильник комарівської культури, так званий "білопотоцький тип". Це приблизно середина другого тисячоліття до нашої ери", - розповіла директор Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська.