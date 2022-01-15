Под Тернополем половина села уехала за границу на заработки. Староста тоже (видео)

Под Тернополем в селе Яргоров половина местных жителей разъехалась - люди отправились за границу на заработки, а возвращаются в родные дома преимущественно только на праздники.

Об этом говорится в сюжете " Суспільне ".

В трудовую миграцию подалась и староста села Оксана Насада, которая Взяла отпуск и уехала в Италию, чтобы подработать. Дома у нее остался трехлетний сын Вадим и мать Татьяна Брашко, которая и ухаживает за ребенком.

В разговоре по телефону женщина рассказала, что одна из причин, почему односельчане выезжают за границу - отсутствие работы у них на родине, из-за чего они "не могут прокормить свою семью и дать своей семье надлежащие условия для жизни в Украине".

Староста Ярворова Оксана Насада из Италии по видеосвязи рассказала, почему жители села разъезжаются на заработки (фото: скриншот с видео)

"Ну вот дайте ребенку образование в Украине. Да, ребенок поступит, но некоторое обучение платное. Дайте сегодня ребенку лечение. У меня буквально несколько дней назад ребенок пошел прокапаться - пол месячной зарплаты через три дня уйдет", - говорит староста села.

В настоящее время в Яргорове количество зарегистрированных жителей составляет чуть более 400, и почти 200 из них - выехали на заработки в Польшу, Италию, Испанию, Францию ​​и Англию, отметила Оксана Насада.

В селе Яргоров около половины из 400 жителей уехали на заработки за границу (фото: suspilne.media)

Одна из жительниц Яргорова, который находится на границе с Ивано-Франковской областью, рассказала, что в селе есть два магазина и школа, в которой учатся около 40 детей. При этом в населенном пункте нет газа, и автобус сюда не приезжает.

"Село не живет, село выживает. Потому что, чтобы жить, то нужно иметь средства. Имеем очень мало перспективы в селе... Людей много уже выехало за границу молодых. Старшие уже не способны вести сельское хозяйство", - описала ситуацию Анна Штангрет, бывшая заробитчанка, которая из-за состояния здоровья сейчас уже не может работать в другой стране, потому живет здесь.

Еще один яргоровчанин, Василий Подлецкий, пожаловался на низкую пенсию, которую получает, имея большой трудовой стаж. С деньгами ему помогает жена, которая работает в Италии 20 лет.

"У меня 1800 гривен пенсия и попробуй выжить. На машине работал 30 лет", – говорит мужчина.

Он сейчас проживает один дома с двумя котами. Младший сын живет в Ивано-Франковске, а старший - в Париже. С супругой общается по Viber.

Пенсионер из Яргорова рассказал о жизни в селе (фото: suspilne.media)

На высланные Галиной Подлецкой деньги при въезде в село построили часовню.

"Я поставила ее, потому что хочу поблагодарить Бога за то, что сегодня живет моя семья, пролечена я", - рассказала женщина.

В центре Яргорова есть и другая часовня, которую тоже возвели на средства, заработанные заробитчанами.

В селе нет своего священника, и в местный храм приезжает на богослужения священник из соседней Бучачской общины

Видео: в селе Яргоров под Тернополем половина жителей уехала на заработки за границу