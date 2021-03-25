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В Украине снова исчезло село: люди там вымерли

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 15:52
В Украине снова исчезло село: люди там вымерли Коллаж РБК-Украина: в Черниговской области исчезло село
Автор: Людмила Жукова

В Черниговской области полностью вымерло село Блешня. Последний житель населенного пункта скончался в марте 2021 года.

Об этом рассказала староста Алла Протапщук каналу "Суспильне".

Ранее село Блешня входило в состав Орликовского сельсовета.

С начала 1990-х годов из шести сел сельсовета остались без людей три. Примерно пять лет назад умер последний житель села Хандобоковка, а еще раньше с учета сняли село Городок.

Сейчас в Орликовском Старостинском округе осталось из трех лишь два села - это Мхи и Барановка. Там живет по 150 человек.

Для справки

Блешня - село в Украине, которое занимало площадь всего 0,19 км², в Семеновском районе Черниговской области. Основано в 1734 году. Орган местного самоуправления - Орликовский сельсовет. В начале марта 2021 в селе умер последний постоянный житель. Это была женщина, ее звали Татьяна Крыжева. Отметим, что женщина жила в селе одна на протяжение многих лет.

В Украине снова исчезло село: люди там вымерлиТак выглядело село Блешня в Черниговской области (фото: 1ua.com)

Как мы ранее сообщали, в Карпатах из-за непогоды исчезло красивое изумрудное озеро, его очень любили туристы.

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