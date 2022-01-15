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Під Тернополем половина села виїхала за кордон на заробітки. Староста теж (відео)

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Тернопільська область, Субота 15 січня 2022 13:22
Під Тернополем половина села виїхала за кордон на заробітки. Староста теж (відео) Фото: жителі села під Тернополем пішли в трудову міграцію (скріншот youtube.com / suspilne.media)
Автор: Володимир Костирін

Під Тернополем в селі Яргорів половина місцевих жителів роз'їхалася - люди вирушили за кордон на заробітки, а повертаються в рідні домівки переважно тільки на свята.

Про це йдеться в сюжеті "Суспільне".

У трудову міграцію подалася і староста села Оксана Насада, яка взяла відпустку і поїхала до Італії, щоб підробити. Вдома у неї залишився трирічний син Вадим і мати Тетяна Брашко, яка і доглядає за дитиною.

У розмові телефоном жінка розповіла, що одна з причин, чому односельці виїжджають за кордон - відсутність роботи у них на батьківщині, через що вони "не можуть прогодувати свою сім'ю і дати своїй сім’ї належні умови для життя в Україні".

Під Тернополем половина села виїхала за кордон на заробітки. Староста теж (відео)

Староста Яргорова Оксана Насада з Італії по відеозв'язку розповіла, чому жителі села роз'їжджаються на заробітки (фото: скріншот з відео)

"Ну от дайте дитині освіту в Україні. Так, дитина поступить, але деяке навчання є платне. Дайте сьогодні дитині лікування. В мене буквально кілька днів тому дитина пішла прокапатися - пів місячної зарплати за три дні піде", - каже староста села.

Наразі в Яргорові кількість зареєстрованих жителів становить трохи більше ніж 400, і майже 200 з них - виїхали на заробітки до Польщі, Італії, Іспанії, Франції та Англії, зазначила Оксана Насада.

Під Тернополем половина села виїхала за кордон на заробітки. Староста теж (відео)

У селі Яргорів близько половини з 400 жителів виїхали на заробітки за кордон (фото: suspilne.media)

Одна з мешканок Яргорова, який знаходиться на кордоні з Івано-Франківською областю, розповіла, що в селі є два магазини та школа, в якій навчаються близько 40 дітей. При цьому в населеному пункті немає газу, і автобус сюди не приїжджає.

"Село не живе, село виживає. Бо щоб жити, то потрібно мати кошти. Маємо дуже мало перспективи в селі. Це є наших два магазини. Звичайно, існує ще школа, в якій нараховується приблизно 40 дітей. Людей багато вже виїхали за кордон молодих. Старші вже не спроможні вести сільське господарство", - описала ситуацію Анна Штангрет, колишня заробітчанка, яка через стан здоров'я зараз вже не може працювати в іншій країні, тому живе тут.

Ще один яргорівчанин, Василь Подлецький, поскаржився на низьку пенсію, яку отримує, маючи великий трудовий стаж. З грошима йому допомагає дружина, яка працює в Італії 20 років.

"У мене 1800 гривень пенсія і спробуй вижити. На машині працював 30 років", - каже чоловік.

Він зараз проживає один вдома з двома котами. Молодший син живе в Івано - Франківську, а старший - у Парижі. З дружиною спілкується по Viber.

Під Тернополем половина села виїхала за кордон на заробітки. Староста теж (відео)

Пенсіонер з Яргорова розповів про життя в селі (фото: suspilne.media)

На вислані Галиною Подлецькою гроші при в'їзді до села побудували каплицю.

"Я поставила її, бо хочу подякувати Богу за те, що сьогодні живе моя сім'я, пролікована я", - розповіла жінка.

У центрі Яргорова є й інша каплиця, яку теж звели на кошти, зароблені заробітчанами.

У селі немає свого священика, і до місцевого храму приїжджає на богослужіння священик із сусідньої Бучацької громади

Відео: у селі Яргорів під Тернополем половина жителів виїхала на заробітки за кордон

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області повністю вимерло село Блешня. Останній мешканець населеного пункту помер у 2021 році.

Також ми розповідали, де українці працювали в "епоху пандемії", та називали найпопулярнішу країну для трудових мігрантів.

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