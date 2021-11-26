Под Тернополем обнаружили захоронение древних людей: 3-4 тысячелетия до нашей эры

Необычное древнее захоронение было обнаружено в поле, недалеко от поселка Озеряны.

При выполнении сельскохозяйственных работ техника погрузилась почти на 1 метр вглубь земли и наткнулась на человеческие захоронения.

На место выехала команда археологов под руководством Михаила Сохацкого из Борщевского краеведческого музея. Территорию взяли под охрану и поставили ограждение.

Далее на место приехала группа специалистов их Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памяток культурного наследия.

По предварительным оценкам исследователей, объект захоронения оставили после себя представители культуры шаровых амфор (IV-III тысячелетие до нашей эры).

Об этом говорит костный материал, который помещен в каменный сундук из красного песочника.

"Однако более точную дату захоронения можно будет установить только после завершения исследований. Они позволят установить век и культурную принадлежность этого захоронения. Об их результат мы сообщим позже", - сообщили археологи.

Фото: Под Тернополем обнаружили древние человеческие захоронения (facebook.com/bormuzey)