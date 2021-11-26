Під Тернополем виявили поховання древніх людей: 3-4 тисячоліття до нашої ери

У Тернопільській області команда археологів виявила людське поховання. Попереднє вивчення останків показує, що поховання може відноситися з IV-III тисячоліття до нашої ери.

Деталі розповіли на сторінці Борщівського обласного краєзнавчого музею в Facebook.

"Однак більш точну дату поховання можна буде встановити тільки після завершення досліджень. Вони дозволять встановити вік і культурну приналежність цього поховання. Про їх результат ми повідомимо пізніше", - повідомили археологи.

Про це говорить кістковий матеріал, який поміщений в кам'яну скриню з червоного Пісочника.

За попередніми оцінками дослідників, об'єкт поховання залишили після себе представники культури кульових амфор (IV-III тисячоліття до нашої ери).

Далі на місце приїхала група фахівців їх Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини.

На місце виїхала команда археологів під керівництвом Михайла Сохацького з Борщівського краєзнавчого музею. Територію взяли під охорону і поставили огорожу.

При виконанні сільськогосподарських робіт техніка занурилася майже на 1 метр вглиб землі та натрапила на людські поховання.

Незвичайне стародавнє поховання було виявлено в полі, недалеко від селища Озеряни.

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