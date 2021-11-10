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"Когда еще звери говорили": в Софии Киевской нашли артефакты языческого периода (фото)

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Киев, Среда 10 ноября 2021 07:36
"Когда еще звери говорили": в Софии Киевской нашли артефакты языческого периода (фото) Коллаж РБК-Украина: археологи обнаружили в "Софии Киевской" артефакты X века
Автор: Владимир Костырин

На территории Национального заповедника "София Киевская" археологи обнаружили древние артефакты, которые датируются X веком, и относятся к дохристианскому или раннехристианскому периоду.

Об этом рассказал заведующий сектором археологических исследований заповедника "София Киевская" Тимур Бобровский в своем Facebook.

Таким образом, данные находки старше самого Софийского собора, который начали возводить в первой половине XI века.

Ученый отметил, что такой обнаруженный интересный комплекс из "дософийского" захоронения - "с тех времен, "когда еще звери говорили"".

Он также опубликовал фото артефактов, среди которых и украшения, и пуговицы, и нож с деревянной ручкой.

В комментариях к публикации археолог уточнил, они, вероятно, относятся к концу Х века, и могут быть чуть старше массового крещения великим князем Владимиром в 988 году жителей Киева.

&quot;Когда еще звери говорили&quot;: в Софии Киевской нашли артефакты языческого периода (фото)

Артефакты X века в "Софии Киевской" скорее всего застали еще языческий период (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Точнее определить возраст артефактов помогут дальнейшие изучения и анализы.

Кроме того, ученые в процессе раскопок нашли также бронзовый энколпион (крест-реликварий), который является "едва ли не первым целым с территории "Софии Киевской" за все десятилетия ее исследований".

Было определено, что эта замечательная находка может быть датирована в пределах первой половины XIII века.

&quot;Когда еще звери говорили&quot;: в Софии Киевской нашли артефакты языческого периода (фото)

В "Софии Киевской" обнаружили бронзовый энколпион XIII века (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Отвечая на комментарии пользователей сети с поздравлениями и реагируя на фразу, что археологам сейчас удалось натолкнуться "на золотую жилу", Бобровский отметил: "Это все же главный храм Руси и Украины".

"Мы несколько лет кружили вокруг, в этом - подобрались под стены. Будущие поколения археологов будут иметь гораздо больше, поскольку самое интересное мы сохранили нетронутым", - рассказал ученый.

Напомним, ранее археологи в "Софии Киевской" нашли уникальную 900-летнюю печать легендарного игумена-паломника Даниила, автора первого в литературе Киевской Руси описания путешествия по Святой земле.

Также мы писали, что недавно в заповеднике "София Киевская" обнаружили множество уникальных находок, среди которых неизвестный ранее алтарь, монеты возрастом 500-700 лет и фрески с животными.

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