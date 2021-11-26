ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Тернополем виявили поховання древніх людей: 3-4 тисячоліття до нашої ери

Новость на русском →
Тернопільська область, П'ятниця 26 листопада 2021 13:20
Під Тернополем виявили поховання древніх людей: 3-4 тисячоліття до нашої ери Під Тернополем виявили останки древніх людей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Тернопільській області команда археологів виявила людське поховання. Попереднє вивчення останків показує, що поховання може відноситися з IV-III тисячоліття до нашої ери.

Деталі розповіли на сторінці Борщівського обласного краєзнавчого музею в Facebook.

Незвичайне стародавнє поховання було виявлено в полі, недалеко від селища Озеряни.

При виконанні сільськогосподарських робіт техніка занурилася майже на 1 метр вглиб землі та натрапила на людські поховання.

На місце виїхала команда археологів під керівництвом Михайла Сохацького з Борщівського краєзнавчого музею. Територію взяли під охорону і поставили огорожу.

Далі на місце приїхала група фахівців їх Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини.

За попередніми оцінками дослідників, об'єкт поховання залишили після себе представники культури кульових амфор (IV-III тисячоліття до нашої ери).

Про це говорить кістковий матеріал, який поміщений в кам'яну скриню з червоного Пісочника.

"Однак більш точну дату поховання можна буде встановити тільки після завершення досліджень. Вони дозволять встановити вік і культурну приналежність цього поховання. Про їх результат ми повідомимо пізніше", - повідомили археологи.

Під Тернополем виявили поховання древніх людей: 3-4 тисячоліття до нашої ериПід Тернополем виявили поховання древніх людей: 3-4 тисячоліття до нашої ериПід Тернополем виявили поховання древніх людей: 3-4 тисячоліття до нашої ериПід Тернополем виявили поховання древніх людей: 3-4 тисячоліття до нашої ериФото: під Тернополем виявили стародавні людські поховання (facebook.com/bormuzey)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Вінницею виявили кургани та поселення енеоліту, епохи бронзи та залізного віку.

А також ми розповідали про те, що у Софії Київській археологи знайшли артефакти язичницького періоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
археологи
LITE
Небезпека холестерину: нутриціолог розповіла, на що потрібно звертати особливу увагу
Небезпека холестерину: нутриціолог розповіла, на що потрібно звертати особливу увагу