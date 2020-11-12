В Тернополе женщина сообщила, что Дед Мороз заминировал авто: как отреагировала полиция

В Тернополе около полуночи 11 ноября на спецлинию Тернопольского отдела полиции поступил звонок. В разговоре с правоохранителями женщина рассказала, что в одном из дворов по улице Героев Крут стоит заминированный автомобиль марки "Мерседес". Также она добавила, что сделал это Дед Мороз. Об этом сообщается в отделе коммуникации ГУ НПУ в Тернопольской области.

Во время звонка правоохранители догадались, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщается, что женщина не пожелала представиться во время звонка. Полицейские обязаны реагировать на сообщения, которые могут нести угрозу, не смотря от кого они поступают и в какой форме. Поэтому следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу.

По адресу, указанному женщиной, действительно находился автомобиль марки "Мерседес". Как выяснилось, машина принадлежала бывшему гражданскому супругу заявительницы. Личность "шутницы" полицейские установили практически сразу же, ею оказалась 46-летняя тернополянка. Когда женщину разыскали, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту инцидента женщина понесет административную ответственность сразу по двум статьям КУоАП.

Напомним, что ранее прокуратура опровергла причастность активиста Гончарова к минированию Александровской больницы. В этом Руслана Гончарова обвинил нардеп Гео Лерос в Верховной раде.

Также мы писали, что в Киеве второй раз за неделю заминировали станцию метро "Крещатик". Станцию закрыли после того, как поступил анонимный звонок.