У Тернополі жінка повідомила, що Дід Мороз замінував авто: як відреагувала поліція

У Тернополі близько півночі 11 листопада на спецлінію Тернопільського відділу поліції надійшов дзвінок. У розмові з правоохоронцями жінка розповіла, що в одному з дворів по вулиці Героїв Крут стоїть замінований автомобіль марки "Мерседес". Також вона додала, що зробив це Дід Мороз. Про це повідомляється у відділі комунікації ГУ НПУ в Тернопільській області.

Під час дзвінка правоохоронці здогадалися, що жінка перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Також повідомляється, що жінка не побажала представитися під час дзвінка. Поліцейські зобов'язані реагувати на повідомлення, які можуть нести загрозу, не дивлячись від кого вони надходять і в якій формі. Тож слідчо-оперативна група виїхала за вказаною адресою.

За адресою, вказаною жінкою, дійсно знаходився автомобіль марки "Мерседес". Як з'ясувалося, машина належала колишньому цивільному чоловікові заявниці. Особу "жартівниці" поліцейські встановили практично відразу ж, нею виявилася 46-річна тернополянка. Коли розшукали жінку, вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

За фактом інциденту жінка понесе адміністративну відповідальність відразу за двома статтями КУпАП.

Нагадаємо, що раніше прокуратура спростувала причетність активіста Гончарова до мінування Олександрівської лікарні. У цьому Руслана Гончарова звинуватив нардеп Гео Лерос у Верховній раді.

Також ми писали, що у Києві вдруге за тиждень замінували станцію метро "Хрещатик". Станцію закрили після того, як надійшов анонімний дзвінок.