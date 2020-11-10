Прокуратура опровергла причастность активиста Гончарова к минированию Александровской больницы

Фото: Руслан Гончаров (facebook.com)

Киевский активист Руслан Гончаров опроверг обвинения со стороны народного депутата Гео Лероса в минировании Александровской больницы.

Об этом он заявил на свои странице в Facebook, опубликовав официальное письмо от Киевской городской прокуратуры.

"Без всяких доказательств он (Гео Лерос, - ред.) взял на себя полномочия суда и признал меня виновным в совершении уголовного преступления ", - пишет Гончаров.

По его словам, сразу после этого инцидента, который произошел весной этого года, он заявил о своей непричастности и расценил обвинения как запланированную грязную политическую технологию.

"Публикую ответ прокуратуры, в котором четко указано, что мне никакие подозрения не вручали и я не являюсь подозреваемым или обвиняемым в этом уголовном производстве", - написал Гончаров.

Активист также призвал Лероса быть ответственным и опровергнуть свои заявления.

Напомним, на прошлой неделе нардеп Гео Лерос в Верховной раде заявил, что Руслан Гончаров причастен к минированию Александровской больницы.

Как известно, "минирование" Александровской больницы состоялось весной этого года.

В конце концов, информация не подтвердилась - во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было. В то же время из больницы было эвакуировано более 100 человек, среди которых пациенты и медицинский персонал.

Правоохранительные органы отреагировали на обвинения в вероятном минировании и провели обыски, после которых не было обнаружено никаких доказательств причастности Руслана Гончарова к данному инциденту.