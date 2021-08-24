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В Тернополе после празднования в помойку выбросили футболку с патриотическим символикой: фото возмутило сеть

Автор: Тетяна Самарук

В городе Тернополе после торжественного поднятия Государственного флага на свалку выбросили футболку с патриотической символикой.

Об этом сообщил Алексей Андрейчук в Facebook.

Так, инцидент произошел 23 августа.

В частности, футболки со специально разработанной символикой ко Дню Независимости выдали участникам поднятия флага в Тернополе. Однако после мероприятия их просто выбросили на помойку. Это возмутило местных жителей.

"23 августа 2021 года в средоточии духовных и христианских традиций был поднят самый большой флаг области. Свалка недалеко от флага", - говорится под заметкой.

Кроме того, через некоторое время в мусорниках обнаружили и выброшенные флажки.

В помойку выбросили футболки с патриотической символикой (фото: facebook.com/NotFineTernopil)

В комментариях пользователи агрессивно отреагировали на увиденное.

  • Так заканчивается показуха выполненная из-под палки;
  • Имеет кто-то очень сильного ангела-хранителя. Увидел бы то не знаю, что сделал бы;
  • А ведь красиво было! Это наверняка опять какие-то сатанисты, которые понаехали;
  • Ужас! Без комментариев.

Ранее мы сообщали, что в Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины.

Также показали яркие фото с парада ко Дню Независимости Украины.

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