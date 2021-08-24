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У Тернополі після святкування в смітник викинули футболку з патріотичною символікою: фото обурило мережу

Автор: Тетяна Самарук

У місті Тернополі після урочистого підняття Державного прапора на смітник викинули футболку з патріотичною символікою.

Про це повідомив Олексій Андрійчук у Facebook.

Так, інцидент стався 23 серпня.

Зокрема, футболки зі спеціально розробленою символікою до Дня Незалежності видали учасникам підняття стягу в Тернополі. Проте після заходу їх просто викинули на смітник. Це обурило місцевих жителів.

"23 серпня 2021 в осередку духовних та християнських традицій було піднято найбільший прапор області. Смітник неподалік прапора", - йдеться під дописом.

Окрім того, через деякий час у смітниках виявили й викинуті прапорці.

В смітник викинули футболки з патріотичною символікою (фото: facebook.com/NotFineTernopil)

У коментарях користувачі агресивно відреагували на побачене.

  • Так закінчується показуха виконана з під палки;
  • Має хтось дуже сильного янгола-охоронця. Побачив би то не знаю, що зробив би;
  • Але ж красиво було! Це певно знов якісь сатаністи, які понаїхали;
  • Жах! Без коментарів.

Раніше ми повідомляли, що у Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України.

Також показали яскраві фото з параду до Дня Незалежності України.

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День незалежності України