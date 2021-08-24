ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины: впечатляющие фото

Новина українською →
Мукачево, Вторник 24 августа 2021 15:02
В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины: впечатляющие фото Коллаж РБК-Украина: в Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины
Автор: Роман Мирончук

В городе Мукачево Закарпатской области отметили День Государственного флага Украины. В честь праздника замок "Паланок" подсветили желто-голубыми цветами.

Об этом сообщил мэр Мукачево Андрей Балога на своей странице в Facebook.

Замок красочно засиял в ночь на 24 августа.

В Мукачево замок &quot;Паланок&quot; подсветили цветами флага Украины: впечатляющие фото

В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины (фото: facebook.com/andriybaloha1)

"С Днем Государственного Флага Украины", - подписал фото глава города.

В Мукачево замок &quot;Паланок&quot; подсветили цветами флага Украины: впечатляющие фотоВ Мукачево замок &quot;Паланок&quot; подсветили цветами флага Украины: впечатляющие фото

В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины (фото: facebook.com/andriybaloha1)

Пользователи сети в восторге и прокомментировали фото.

  • Круто, Мукачево, как всегда, лучшее;
  • Это очень красиво;
  • Как красиво;
  • Супер.

Отметим, в праздничный день проходит целый комплекс торжественных мероприятий. Обязательно происходит официальная церемония поднятия Государственного флага в областных и районных центрах, и других населенных пунктах Украины.

Очень часто в таких мероприятиях принимают участие представители международных, общественных и религиозных организаций, а также и известные деятели науки и культуры.

Напомним, жена Андрея Шевченко перепутала День Государственного флага Украины с Днем Независимости и опубликовала поздравление раньше времени. Потом она осознала свою ошибку и исправилась.

Мы также писали о том, что в честь 30-й годовщины Дня Независимости Украины прошел военный парад. На торжественную церемонию приехали иностранные делегации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область Мукачево
LITE
Праздник 24 августа: что запрещено делать сегодня и у кого именины
Праздник 24 августа: что запрещено делать сегодня и у кого именины