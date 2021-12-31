В Тернополе неравнодушные помогли бабушке, которая потеряла свою пенсию: что они сделали (фото)

В Тернополе пожилая женщина потеряла 2200 гривен пенсии. Впоследствии она опубликовала сообщение с просьбой вернуть средства.
Об этом сообщила Наталья Войтович в Facebook-сообществе "Потерялся-нашел Тернополь".
Так, женщина разместила объявление с просьбой вернуть ей деньги, однако пенсию бабушке так и не отдали. Но неравнодушные сразу же начали сбор средств.
Впоследствии пожилая женщина поблагодарила благотворителей, которые приносили ей деньги и пополняли счета. Она рассказала, что люди собрали для нее даже больше, чем она потеряла.
"Я тронута вашей добротой до слез, потому что я обращалась к вам с маленькой надеждой на то, что тот, кто нашел мои деньги, вернет мне их, а он не вернул. Но добрые люди откликнулись на мою беду и помогли мне", - говорится в письме бабушки.
Также женщина попросила жителей Тернополя больше не собирать для нее средств. Все потому, что она получила уже даже больше, чем потеряла.
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